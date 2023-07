Cesara Buonamici parla per la prima volta del Grande Fratello: “Non una mia scelta”

La famosa giornalista del Tg5 ha parlato della sua prossima esperienza al Grande Fratello. Cesara Buonamici ha sganciato una bomba, svelando di non avere in fin dei conti deciso lei di prendere parte al reality. Lo ha detto nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Durante la lunga chiacchierata con il collega del quotidiano di Via Solferino, il mezzobusto del telegiornale di Canale 5 si è soffermata oltre che sulla nuova esperienza che la vedrà protagonista a partire dal prossimo 11 settembre, anche sulla sua lunga presenza nella redazione giornalistica del Tg5 che, al contrario di quanto in molti si aspettavano, non si interromperà nella maniera più assoluta. Cesara Buonamici si continuerà ad occupare della conduzione del telegiornale mentre due volte alla settimana siederà al centro dello studio del Grande Fratello al fianco di Alfonso Signorini.

Cesara Buonamici parla della sua nuova esperienza al Gf

“Continuerò la regolare turnazione in conduzione al tg delle 20, senza nessuna decurtazione, e di questo ringrazio l’azienda. Il mio lavoro mi piace molto, ma soprattutto mi mantiene in una dimensione di continua presenza negli avvenimenti del mondo, e questo aiuta ad analizzare e capire i fatti, ovunque ti trovi” ha detto Cesara rispondendo alla domanda se avrebbe continuato a condurre il Tg5.

Nessun cambiamento, quindi, per lei, che non ha nessuna intenzione di mettere in pausa la sua professione principale e non ha timore che ciò possa influire sulla sua credibilità come giornalista: ” Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso”.

“È evidente però che questa nuova posizione mi trova compressa tra due sentimenti. Da una parte esiste qualche preoccupazione per un impegno del tutto nuovo, in un campo nuovo, per temi nuovi. Dall’altra c’è la spinta a sperimentare un modo per rinnovarsi, per uscire da schemi consolidati e ritrovarsi in un’esperienza inedita, però con la fortuna del bagaglio precedente di decenni di lavoro giornalistico” ha tuttavia ammesso Buonamici, che si troverà alla prima esperienza in un programma del genere e sarà l’unica opinionista in studio a dare il suo parere.

Buonamici al Grande Fratello, le reazioni e la verità dietro la sua scelta

La scelta della giornalista come unica opinionista del Grande Fratello, che dall’11 settembre partirà con una nuova edizione molto diversa rispetto a quelle degli ultimi anni, ha fatto storcere il naso a più di un telespettatore e anche qualche volto nuovo dello spettacolo, come Selvaggia Lucarelli.

La giornalista giorni fa aveva commentato così la decisione Mediaset: “La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del GF è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma”.

Interpellata su cosa le avesse fatto dire sì alla proposta della produzione del grande Fratello, Cesara ha rivelato un piccolo retroscena: “In realtà non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo…”.

“Diciamo la verità, qui la “spalla” sono io. E Signorini è il dominus della trasmissione: tra me e Alfonso c’è una solida, antica amicizia; conto sul suo sostegno per inserirmi adeguatamente. Io cercherò di portare l’esperienza accumulata negli anni come giornalista” ha quindi concluso Buonamici.