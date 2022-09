Cervinara, auto si schianta sul muro di un’abitazione: morte due 28enni

Non è chiara ancora la dinamica dell’incidente, ma pare che la 500 sia finita fuori strada colpendo il muretto in pieno. Ultime indiscrezioni inoltre, hanno raccontato di forti tensioni al momento dell’apprensione della notizia nel paese di Cervinara. Nel comune in provincia di Avellino infatti, nella serata di ieri, era in corso una festa di paese che si è portata avanti fino alla notte.

Una volta arrivata la notizia dell’incidente, diverse persone si sono precipitate sul luogo dell’incidente, pare anche alcuni parenti delle vittime, con le quali vi sarebbero stati momenti di tensione con le forze dell’ordine e con i vigili che stavano effettuando le operazioni di soccorso.

La situazione si è tranquillizzata grazie ai carabinieri che sono riusciti a far mantenere la calma. La notizia ha sicuramente scosso la comunità, visto che le due vittime erano molto conosciute in paese.