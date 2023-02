Cenere del pellet, buttarla è un errore: ecco come riutilizzarla in casa

Butti sempre la cenere del pellet? Stai facendo un grave errore perché si può riutilizzare con questi metodi divertenti.

Usare la stufa a pellet per riscaldare casa è un ottimo rimedio contro il freddo, con nuovi strumenti che riescono ad impreziosire l’arredamento degli ambienti sposandosi perfettamente con essi. Una volta che la combustione è terminata, si procede con la pulizia interna e la cenere prodotta – spesso e volentieri – viene buttata. Fermo restando che per il buon funzionamento della stufa a pellet ci debba essere una pulizia totale, la cenere non dovrebbe essere gettata via ma riutilizzata. In pochi sanno che questo materiale polverizzato può essere un vero e proprio alleato in casa: scopriamo insieme tutti i consigli degli esperti?

Cenere del pellet, a cosa serve?

Le temperature invernali portano tutte le persone a tenere accesa la stufa a pellet per più ore al giorno. Questo uso porta ad una pulizia doppia nel corso della giornata, con la produzione di cenere in grandissime quantità.

Di norma, quando si pulisce la stufa, si usa l’aspiracenere per eliminare ogni particella presente e assicurarsi che l’elemento per il riscaldamento della casa funzioni al meglio. Nella maggior parte dei casi, quasi nessuno è a conoscenza del fatto che si tratta di un materiale da riciclare per risparmiare tantissimi soldi a fine mese.

Il pellet è un combustibile usato che viene ricavato da tutti gli scarti che si producono dalla lavorazione del legno. Non tutte le tipologie sono uguali, infatti ci sono dei prodotti non trattati e altri che hanno subito dei processi ricchi di trattamenti chimici. Il pellet migliore è quello naturale e senza alcun procedimento chimico per la sua lavorazione: da questo si ottiene una cenere da riutilizzare in casa, per tantissimi scopi differenti.

È comunque corretto evidenziare che per il suo smaltimento, anche in un secondo momento, bisogna usare il bidone nell’umido seppur smaltita in un secchio a parte.

Come usare la cenere prodotta dal pellet in casa

In linea generale, la cenere della stufa a pellet può essere usata in modi diversi perché ricca di proprietà e vantaggi. Viene impiegata nella pulizia domestica, oppure come fertilizzante per il giardino o nell’orto perché dolcificante naturale.

Non solo, in caso di neve e ghiaccio basterà mischiarla con il sale grosso per evitare che tutti possano cadere ad ogni passaggio.

La cenere, come accennato, diventa ottima anche come fertilizzante in quanto ricca di Sali minerali come il potassio. Contrasta il freddo e aiuta il nutrimento di tutti i giorni: gli esperti la aggiungono al compost per l’orto, così da rendere il raccolto ancora più buono.

In casa è una vera e propria alleata, infatti viene usata come sgrassatore e detergente naturale. Come fare? Prendere l’acqua di cottura della pasta e aggiungere la cenere del pellet, mescolando.

Questa miscela servirà per pulire le pentole dai residui di grasso, il forno dalle bruciature e anche il barbecue dopo il suo uso.

Se viene mischiata all’acqua e olio di oliva, si ottiene una miscela che diventa un detersivo naturale per l’argento e l’acciaio oppure per i vetri.