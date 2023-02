Cellulari vecchi, beato chi ha ancora questo modello Nokia: oggi vale fino a 500 euro

Hai ancora nel cassetto dei cellulari vecchi? Se possiedi questo modello Nokia i collezionisti sono disposti a pagare sino a 500 euro.

I cellulari di ultima generazione sono un concentrato attivo di funzionalità all’avanguardia. Gli smartphone oggi diventano degli alleati sia nel privato e sia nel lavoro, con strumenti che possono aiutare a migliore ogni tipo di attività. I primi cellulari erano sicuramente indistruttibili, seppur con funzioni limitate e design non propriamente studiati nei minimi dettagli. Tuttavia, oggi sono cercati dai collezionisti che desiderano avere un pezzo di storia. Questo Nokia, per esempio, vale sino a 500 euro: controlla nel cassetto.

Perchè i cellulari vecchi valgono tantissimo?

I cellulari vecchi valgono tantissimi soldi perché considerati da collezione. I componenti interni non si possono più utilizzare come ricambio, ma se in ottimo stato di conservazione possono aumentare il loro valore nel tempo.

Si parla spesso di cellulari che sono ancora oggi indistruttibili, seppur senza connessione al web o con funzionalità limitate alle chiamate oppure all’invio degli SMS. Il valore aumenta per vari fattori, che non sono da consideare in merito al brand di appartenenza.

I collezionisti desiderano cellulari vecchi possibilmente funzionanti e ben tenuti, senza graffi oppure con il display rotto. Chi possiede anche il caricabatterie originale ha tra le mani un vero e proprio tesoro, proprio come se consegnasse un castello con la sua chiave di apertura. È indubbio che ci siano collezioni di ogni tipo, così come anche cellulari che vengono cercati molto più di altri.

Cellulari vecchi, questo Nokia vale sino a 500 euro

Come accennato, il marchio vintage è prediletto in tema di collezionismo e promette sempre dei guadagni molto alti. Gli oggetti oggi sono tantissimi e gli esperti hanno allargato gli orizzonti verso i dispositivi come i cellulari quelli di una volta – i primi modelli che si conservano nei cassetti per ricordare i momenti passati insieme.

I vecchi telefoni possono valere tantissimi soldi soprattutto se vengono paragonati al prezzo di vendita. Ad alzare il prezzo le loro caratteristiche e il funzionamento, oltre che il brand che possono essere paragonati a modelli ad oggi ancora perfettamente funzionanti.

Il Nokia 3310, per esempio, è diventato il simbolo del cellulare vintage indistruttibile e sempre funzionante. L’iconico che tutti almeno una volta nella vita hanno avuto, acquistato o visto diventa un oggetto da collezione se in ottime condizioni e se il gioco Snake – memorabile – è ancora attivo. I prezzi possono arrivare sino a 130 euro.

Sempre dello stesso marchio, il Nokia 9000 Communicator che ha aperto le porte nel 1996 ad un design innovativo e futuristico. Aveva una tastiera e uno schermo grande e se in ottime condizioni si può vendere con un prezzo da collezione che arriva a 500 euro.

Simile a quello sopra, il modello E90 aveva però lo schermo a colori e per questo motivo i collezionisti di oggetti vintage sono disposti a pagarlo sino a 499 euro.