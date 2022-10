Cellulare, se lo lasci qui si ricarica a costo zero: tanti soldi risparmiati

Cellulare: come ricaricare a costo zero? Puoi risparmiare tanto a fine mese. Ecco quali sono le diverse modalità per caricare il tuo dispositivo a costo zero.

Quando sei fuori casa o quando ti è impossibile trovare una presa della corrente per caricare il tuo cellulare oppure per risparmiare energia elettrica ci sono diversi modi che consentono di caricare il cellulare senza sprecare corrente elettrica. Si tratta di diverse modalità assolutamente green ed economiche, che permettono di evitare il salasso in bolletta.

Di questi tempi sarebbe davvero l’ottimo visto che stiamo vivendo in un periodo di emergenza energetica. D’altra parte, non si può proprio fare a meno di non utilizzare il cellulare dato che serve quotidianamente per scopi personali, professionali e per il tempo libero. Scopriamo in questa guida quali sono le modalità che consentono di ricaricare il proprio cellulare a costi zero.

Quanto costa ricaricare il cellulare con il caricabatterie?

Almeno una volta al giorno lo carichiamo perché lo utilizziamo continuamente: stiamo parlando del cellulare che si scarica in continuazione. I costi sono di tre euro in media, ma bisogna considerare anche le fasce orarie in cui si ricarica il dispositivo. È meglio evitare di utilizzare la corrente nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8,00 alle diciannove tutti i giorni feriali, quando la richiesta di energia elettrica cresce.

Ricaricare il cellulare a costi zero: utilizza la tua bicicletta

Una prima modalità che consente di ricaricare il cellulare a zero costi è quella di utilizzare la bicicletta. La bici consente di muoversi in città evitando file e di raggiungere il posto di lavoro senza troppo stressa. La bicicletta consente di risparmiare soldi di benzina e consente di caricare il cellulare pedalando.

In commercio è possibile acquistare Siva Cycle Atom: si tratta di un piccolo dispositivo che può essere inserito sulla ruota posteriore della propria bicicletta per convertire l’energia cinetica in quella elettrica. Grazie a questo dispositivo è possibile ricaricare il cellulare e ogni altro device grazie ad una semplice pedalata. Grazie ad Atom è possibile caricare il proprio cellulare senza consumare energia elettrica, evitando di far lievitare le bollette energia elettrica.

Ricaricare il cellulare a costo zero ballando

Chi di noi non si è mai scatenato a ritmo di musica? Grazie ad una fascia presentata da un noto operatore di telefonia inglese, è possibile ballare e ricaricare il proprio cellulare ballando.

Ricaricare il cellulare a costo zero: è possibile grazie ai pannelli solari incorporati

È possibile ricaricare il cellulare a costo zero grazie a gadget che consentono di starsene rilassati e sdraiati al sole. Si tratta di un caricabatterie green compatibile con una gamma di aggeggi portatili. Dotato di pannelli solari su un lato, può ricaricare a costo zero anche telefoni cellulari, MP3, iPod e console di gioco.