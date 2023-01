Cellulare in carica mentre è acceso, è rischiosissimo e non lo sai: ecco perché

La maggior parte delle persone utilizzano il cellulare in carica mentre è acceso, senza pensare ai rischi, infatti, non tutti sanno che è un grave errore che mai nessuno dovrebbe fare. Il motivo vi lascerà senza parole: scopriamo di più.

Ai tempi di oggi, il telefono è davvero importante, impossibile fare a meno di questo oggetto. Però, è necessario saperlo quando e come utilizzarlo, perché ci sono dei rischi che nessuno sa. Ad esempio, sapete che usare il cellulare in carica mentre è acceso è pericoloso? Non ci crederete mai, ma appena scoprirete il motivo smetterete di utilizzarlo: tutti i dettagli.

Cellulare in carica mentre è acceso: non farlo mai

Fare a meno del telefono è diventato veramente impossibile, infatti, la maggior parte delle persone lo usano anche quando è in carica. Ma lo sapete che è un vero e proprio rischio? Infatti, sarebbe meglio spegnerlo mentre è in carica, soprattutto quando si va a dormire.

Non solo perché le notifiche vi potrebbero disturbare durante il sonno, ma anche per un motivo ben preciso. Purtroppo, il telefono potrebbe rovinarsi, in particolare, la batteria del vostro smartphone potrebbe non funzionare più come prima: scopriamo di più.

Telefono in carica mentre è acceso: il rischio

Se il vostro telefono è scarico e lo dovete mettere in carica, farete bene a tenerlo spento. Purtroppo, la batteria del cellulare potrebbe consumarsi e con il passare degli anni si ricaricherà sempre più lentamente, perché delle parti possono rovinarsi, come i cicli della batteria.

Ma non è finita qui, se utilizzate oppure tenete il cellulare acceso mentre si trova in carica, potrebbe surriscaldarsi e quindi potrebbero nascere diversi problemi all’interno del sistema. Non è da sottovalutare questo dettaglio, perché dopo pochi anni sarete costretti ad acquistare un nuovo telefono.

Ma se non riesci a farne a meno, potresti escogitare un metodo per tenerlo acceso durante la carica, infatti, si potrebbe velocizzare la ricarica del telefono grazie ad alcuni accorgimenti. Esistono diversi rimedi per caricarlo il più veloce possibile senza spegnerlo, ad esempio, potreste attivare la modalità aereo.

In questo modo, la batteria si ricaricherà più velocemente, dato che la mancanza di rete incide moltissimo sul suo consumo. Inoltre, per proteggere la tua batteria, ricordati sempre di spegnerlo durante la notte, vedrai che tutte le funzioni dello smartphone si manterranno in maniera migliore.

Non è finita qui, moltissime persone credono che sarebbe meglio far scaricare completamente il cellulare fino allo 0%. In realtà non è così, perché in questo modo consumerete i cicli di ricarica della batteria. Proprio per questo, si consiglia di caricare il telefono quando arriva al 30%. Con questi piccoli accorgimenti, la batteria del vostro cellulare durerà molto di più.