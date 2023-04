Cedolino maggio 2023, 720 euro di bonus per questi pensionati: chi lo riceverà

Alcuni pensionati, nel prossimo cedolino di maggio, potrebbero vedersi accreditati un bell’aumento. Vediamo di chi si tratta.

Gli aumenti nel cedolino di maggio 2023 potrebbero essere dovuti agli aumenti reali che sono stati determinati dai rinnovi dei contratti.

Cedolino di maggio: le novità

Alcune categorie di lavoratori potrebbero beneficiare, nel mese di maggio sul proprio cedolino, di alcuni aumenti. I soldi in più saranno dovuti ai rinnovi dei contratti. I lavoratori che vedranno lievitare (seppur, in alcuni casi, di poco) il loro cedolino di maggio saranno coloro impiegati nel pubblico impiego, tra cui personale ATA e docenti. Ciò accadrà per via dell’entrata in vigore del nuovo CCNL 2022.

Un adeguamento che era stato chiesto a gran voce dai lavoratori e che finalmente sembra essere entrato in vigore.

Gli aumenti reali, dovuti agli adeguamenti dei contratti, arriveranno finalmente per i lavoratori sul cedolino di maggio. Online hanno iniziato a rincorrersi le prime tabelle con i possibili aumenti che avverranno il mese prossimo.

La questione sul tappeto riguarda l’aumento reale dello stipendio, che verrà effettivamente applicato con il cedolino di maggio 2023. Tuttavia, grazie ad alcune tabelle diffuse online, è possibile già avere un’idea di quanto incasseranno gli interessati.

A quanto ammontano gli aumenti

Stando alle tabelle che si sono rincorse sul web, ci sono gli aumenti nel cedolino di maggio che spetteranno ai diversi lavoratori che hanno subito il rinnovo del proprio contratto. Le cifre che ti elencheremo di seguito, sono da considerarsi come puramente indicative.

In particolare, dalla tabella si evince come i Collaboratori Scolastici di grado 0, che percepiscono sin da febbraio il nuovo CCNL, avranno un aumento di 24,48 netti nel cedolino. Tale aumento fa riferimento ai cedolini percepiti a luglio dello scorso anno.

Per quanto riguarda gli assistenti amministrativi di grado 0, costoro vedranno un aumento mensile netto di 28,06 euro. Chi insegna alla scuola dell’infanzia o alle elementari, beneficerà sul cedolino di un aumento di 33,92 euro. Gli insegnanti nella scuola secondaria, invece, vedranno lievitare il cedolino di 37,56 euro.

Gli aumenti sopra elencati, però, non considerano i conguagli ne quelli fiscali ne quelli previdenziali. Inoltre, non sono tenute da conto le addizionali che erano già state previste nel marzo del 2023. Per quanto riguarda questi importi, inoltre, essi non tengono nemmeno conto del recupero IVS che viene generalmente calcolato sull’imponibile da previdenza non fiscale. Un imponibile che, per esempio, per i collaboratori scolastici, è pari a circa 40 euro al lordo.

Ecco dunque, che alcuni insegnanti nel cedolino di maggio potrebbero vedere un aumento pari a 60 euro che, considerando i dodici mesi, corrisponderebbe ad una sorta di bonus pari a 720 euro.

Come abbiamo detto, tali importi ed indicazioni vanno presi comunque con le pinze, nell’attesa di conoscere gli importi effettivi che i lavoratori percepiranno sui loro cedolini di maggio 2023.