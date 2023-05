Cedolino INPS, chi troverà sul conto più di 100 euro a fine maggio: le categorie

Una bellissima sorpresa, perché moltissime persone potranno trovare 100 euro in più direttamente sul Cedolino INPS.

Momenti di grande cambiamento sotto ogni punto di vista. Se la Riforma delle Penisioni sembra non avere ancora una definizione importante, ci sono alcuni pensionati che potranno ricevere ben 100 euro in più a fine del mese di maggio. Il Cedolino INPS è già definito e tutti attendono quelli che sono gli assegni del nuovo mese. Tra rivalutazioni e aumenti, ci sono ben 100 euro che aspettano solo a queste categorie in particolare. Ovviamente, non spettano a tutti e ci sono dei requisiti molto particolari da rispettare.

Cedolino INPS: chi percepisce 100 euro in più?

Da un punto di vista economico e sociale, questo è un periodo storico che non verrà dimenticato facilmente. Complesso sotto ogni punto di vista, tanto che gli esperti di economia cercano di presentare delle stime per il prossimo futuro.

L’obiettivo principale del Governo è quello di poter dare al più presto la riforma delle Pensioni, così da avere un quadro chiaro della situazione. Salvaguardare i soggetti fragili che hanno lavorato per tutta la vita, diventa un dovere assoluto.

Da quanto si evince dalle maggiori testate nazionali, sembra proprio che nel 2024 ci saranno dei cambiamenti importanti sul tema delle pensioni. Questo sarà ottimale per poter ottenere delle somme concrete, con un aumento del 6,2% dato dal 5,4% di inflazione in aggiunta allo 0,6% non ancora calcolato. Su Cedolino INPS ci potranno essere quindi dei cambiamenti da non sottovalutare.

Le variazioni in corso d’opera, soprattutto se positive, piacciono sempre tantissimo. Per questo motivo ci sono dei pensionati che per il prossimo mese sono in attesa di novità interessanti.

Novità INPS e stime di fine anno

Ci sono infatti delle stime da tenere in considerazione. Lasciando da parte un attimo la rivalutazione, gli arretrati e gli aumenti che ci saranno per tutti i pensionati si può valutare anche un altro aspetto importante.

Tutte le pensioni che superano 4/5 volte il minimo avranno una rivalutazione dell’85%. Quelle che superano 5/6 volte il minimo arriveranno ad una percentuale del 53%.

Poi si aumenta al 47% per chi supera tra il 6/8 volte il minimo, arrivando al 37% per tutti coloro che superano le 10 volte il minimo. Questo significa che molti soggetti arriveranno a prendere sino a 100 euro in più sulla pensione da 2.000/2.500 euro. Un piccolo assaggio si potrà avere nel mese di maggio.

Riepilogando, ci sono moltissimi aumenti in corso previsti per i pensionati. Tradotto per tutti significa che in base alla quota che si percepisce a fine mese, si potrà ottenere qualcosa in più di quella che è la quota attuale. I pensionati che pecepiscono 2.000 euro di pensione, avranno un aumento di 100 euro, così poi tutti gli altri con importi differenti. Un’ottima notizia in attesa della Riforma e delle future novità.