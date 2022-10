Cattivo odore nell’armadio, buttane un po’ nei cassetti: profumeranno tutti i capi

Ecco che vi sveliamo qual è il rimedio per eliminare i cattivi odori dal vostro armadio, ne basta davvero una manciata per risolvere.

Continuate a leggere per scoprire qual è il rimedio più efficace per profumare i vostri armadi, l’effetto è sbalorditivo.

Come pulire l’armadio e i cassetti

Quando c’è un cambio di stagione o la temperatura inizia a cambiare, indossare abiti che sono stati riposti al mese può far emergere cattivi odori.

Così, in giorni come questi, possiamo correre il rischio che l’odore di chiuso ci accompagni per tutto il giorno. Per evitare ciò, devi attivare una serie di precauzioni e seguire dei semplici consigli.

Tanto per cominciare, la cosa fondamentale è che l’armadio e/o i cassetti siano tenuti puliti. Quindi, la prima cosa è preparare una pentola con due litri d’acqua e 10 cucchiai di bicarbonato.

Dopo aver mescolato bene, strofinare l’interno del mobile con il composto e una spazzola a setole morbide. Non è consigliabile bagnare troppo il legno per non danneggiarlo, quindi è meglio passare un panno per rimuovere i resti di bicarbonato e asciugarlo.

Un’alternativa è lucidare con aceto bianco o succo di limone, che fornisce un forte potere disinfettante ed elimina l’aggiunta della muffa causata dall’umidità. Il problema dell’aceto è il suo forte odore, che richiede più ventilazione prima di riporre i vestiti.

Nel caso del ricorso al limone, dovresti diluire il succo di un limone in acqua tiepida e asciugarlo con un panno in microfibra. Prima di rimettere i vestiti, assicurarsi che l’armadio sia asciutto e ventilato.

Come eliminare i cattivi odori

Uno dei principali errori che contribuisce alla comparsa di cattivi odori e vestiti è l’uso eccessivo di sapone e detersivo in lavatrice. L’umidità è la causa principale del cattivo odore.

Usi asciugamani, stracci, panni o indumenti sportivi e poi li getti bagnati nel cestino della biancheria? Tutti i vestiti avranno un cattivo odore.

Inoltre, è importante rimuovere i capi dal cestello non appena il programma di lavaggio è terminato, altrimenti i vestiti puzzeranno di umido e di conseguenza anche i vostri armadi dove li riporrete una volta asciutti.

Ma come rimediare se l’armadio ormai puzza? Una delle soluzioni è il carbone attivo, da mettere in un contenitore e coprire con una pellicola trasparente. Riporlo per 24 ore nel cassetto per eliminare e catturare l’odore.

Un’altra opzione è ricorrere al gesso che si usa per scrivere sulle lavagne, che assorbe non solo gli odori, ma anche l’umidità. Dovrebbe essere sostituto ogni mese e posizionato in modo tale da non macchiare i vestiti.

Il bicarbonato non serve solo per la lucidatura, ma è anche un’ottima aggiunta per eliminare gli odori. Basta posizionarlo su un piatto sul pavimento della credenza o metterlo in un sacchettini e distribuirlo. In 48 ore sarebbe dovuto finire con i cattivi aromi.

Un altro trucco sarebbe l’uso del sale marino, che uccide anche l’umidità. I piattini, posti negli angoli dei cassetti, vanno sostituiti ogni settimana.