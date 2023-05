Cattive notizie per questo segno dello zodiaco: presto vivrà un periodo terribile

Per questo segno dello zodiaco ci sono solo brutte notizie. Il periodo in arrivo è terribile e non si avrà un attimo di pace.

I pianeti possono essere favorevoli oppure girare completamente le spalle. Questo vuol dire che alcuni segni potranno essere fortunati e un segno dello zodiaco in particolare in questo momento è veramente sfortunato. Per i nati sotto questo segno non mancheranno le brutte notizie e i momenti no, senza la possibilità di potersi rialzare. Ma chi è che deve restare fermo in panchina sino al prossimo giro?

Segni zodiacali fortunati in questo momento

Come accennato, c’è chi sale e chi scende. Nell’oroscopo funziona in questo modo per via dei pianeti e della loro posizione tra i segni. Uno tra i segni fortunati di questo periodo è sicuramente il Gemelli. In questo periodo tutti gli occhi sono puntati sui nati sotto questo segno, grazie all’entrata di Marte. Il pianeta rende il Gemelli combattivo e pronto alle nuove sfide, seppur imprevedibile sotto ogni punto di vista.

Un altro segno che potrà gioire è il Cancro, pronto a prendersi le sue soddisfazioni. La luna piena in Sagittario avrà un buon impatto sui due segni, spingendo loro a cambiare vita e anche correre dei rischi inaspettati.

Anche il Toro si deve considerare pronto a prendere il volo, dopo un periodo di stop lungo e difficile da digerire. Questi tre segni sono pronti a tirare fuori dal cassetto tutti i loro sogni per concretizzarli, senza tirarsi indietro.

Segno dello zodiaco: cattive notizie e sfortuna in arrivo

E per coloro che gioiscono, un segno dello zodiaco deve fare i conti con i pianeti dissonanti.

Il segno colpito da questo cambio di posizione dei pianeti è l’Acquario. Nonostante il 2023 sia iniziato in maniera tranquilla, la seconda metà dell’anno non sarà di certo favorevole e positiva. La luna piena in Sagittario causerà un effetto domino inaspettato per questo segno. I suoi sentimenti non saranno compresi e Saturno gli sbarrerà la strada se mai volesse mettere a frutto degli obiettivi.

Non può fare nulla chi è nato sotto questo segno, se non fermarsi e aspettare che il periodo passi. Nel mese di luglio ci saranno delle novità interessanti, anche se il momento sarà ancora delicato. L’Acquario dovrà attendere sino ad agosto prima di poter trovare l’uscita dal labirinto.

Non così sfortunato ma pur sempre con le porte chiuse è il Capricorno. In questo periodo, i nati di questo segno sono invitati dalle stelle a non fare passi in avanti. Ogni progetto e idea, dovrà essere messa dentro un cassetto in attesa di tempi migliori in attesa per luglio o agosto.

I pianeti per ora non baciano l’Acquario, ma nei prossimi mesi tutto cambierà e si potrà nuovamente avere un buon periodo per rialzarsi e correre.