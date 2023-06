Caterina Balivo torna in Rai con un nuovo programma

Pare cosa ormai fatta, il ritorno in Rai di Caterina Balivo, anche se per averne l’ufficialità bisognerà attendere il 7 luglio, data di presentazione dei palinsesti di Viale Mazzini. La conduttrice campana tornerà così alla televisione pubblica, dopo la parentesi a La7. Tvblog, portale specializzato sul piccolo schermo, ha anticipato in esclusiva oggi anche il titolo della sua nuova trasmissione. Si tratta di uno show giornaliero dedicato in particolare alle donne, e che dovrebbe andare in onda su Rai1, nella fascia fino a quest’anno occupata da Serena Bortone e il suo Oggi è un altro giorno. La giornalista dovrebbe a sua volta passare su Rai Tre, occupando lo spazio precedentemente avuto da Massimo Gramellini.

Ci sono pochi dubbi, ormai, sul ritorno della conduttrice campana da “Mamma Rai”. Caterina Balivo si appresta a tornare, e dal prossimo autunno sarà uno dei volti di punta dell’ammiraglia di Viale Mazzini. E stando a Tvblog, il titolo del suo programma sarebbe già pronto: si tratterà di una trasmissione rivolta principalmente alle donne, quindi un target ben specifico di riferimento, e che andrà in onda con tutta probabilità su Rai1, nella fascia del primo pomeriggio, ovvero dalle 14 alle 16, precedentemente occupata da Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Quest’ultima traslocherà a Rai3, andando a riempire quella dell’Access, ovvero tra la fine del telegiornale e l’inizio della prima serata, fino a qualche settimana fa di competenza di Massimo Gramellini.

Caterina Balivo torna in Rai, ecco il titolo del suo programma

Si chiamerà La volta buona, la nuova trasmissione affidata a Caterina Balivo, di ritorno in Rai dopo la “parentesi” a La7 con Lingo. Torna quindi a casa, Balivo, dopo 3 anni dal suo addio a Vieni con me, lasciato nel 2020. La trasmissione sarà orientata verso un pubblico femminile, quindi non più generalista come Oggi è un altro giorno, e potrà contare anche su un cast composto da alcuni personaggi fissi che interagiranno con lei e l’aiuteranno nello svolgimento del programma.

Caterina, classe 1980, dopo aver preso parte all’edizione 1999 di Miss Italia, dove è arrivata terza, ha iniziato la sua carriera proprio in Rai, partecipando come valletta di Fabrizio Frizzi a Scommettiamo che..? e quindi proseguendo nel 2003 con Unomattina, mostrando di avere la giusta disinvoltura e grinta per diventare una “conduttrice a tutto tondo”.

Dopo aver condotto Linea Verde con Paolo Brosio, nel 2005 arriva per lei la grande occasione, quando le viene affidato il contenitore pomeridiano Festa Italiana, inizialmente segmento di La vita in diretta, ma che anno dopo anno acquisirà sempre più spazio fino a diventare un programma a sé, e che guiderà fino al 2010.

Nel 2009 riceve inoltre il Premio Regia Televisiva come Personaggio rivelazione dell’anno, e a partire dallo stesso anno conduce in prima serata con Marco Liorni lo show I sogni son desideri. Segue Pomeriggio sul 2, finché, dopo una pausa di un anno in seguito alla nascita del primo figlio, torna con Detto Fatto, uno dei suoi maggiori successi che condurrà fino al 2018.

È da quell’anno che inizia l’avventura di Vieni con me, talk ispirato a quello di Ellen Degeneres negli Stati Uniti, il suo ultimo programma dopo la lunga pausa cominciata nel 2020. Che sia davvero, ora, La volta buona?