Catania senza acqua potabile, Musumeci convoca un vertice

Emergenza in Sicilia. Numerose città stanno affrontando, durante questo periodo, diverse difficoltà. In particolare Catania si trova attualmente senza acqua potabile. Il ministro della Protezione civile Nello Musumeci ha convocato un vertice per risolvere la situazione.

Diverse zone dell’isola stanno vivendo una situazione surreale, perché oltre alle temperature elevatissime, si stanno verificando blackout elettrici e, inoltre, diverse città sono prive di acqua potabile.

Per risolvere la situazione il ministro Musumeci ha deciso di convocare un vertice per domani mattina.

Le problematiche nella città di Catania

Queste sono ore difficili per la Sicilia, in quanto, oltre al caldo asfissiante che come ogni estate si abbatte sull’isola, vi sono problematiche serie nelle varie città. In diverse zone dell’isola vi sono stati blackout che hanno invalidato intere città.

Tra queste, al centro dell’attenzione attualmente vi è la situazione a Catania, nella quale diversi cittadini hanno affermato di essere stati per circa 60 ore senza acqua e senza luce.

Per questo motivo, i cittadini sono scesi in strada per protestare rispetto alla situazione e sono dovute intervenire le forze dell’ordine per placare gli animi.

Questa problematiche è generata dal fatto che gran parte degli impianti di produzione Sidra, ossia la società che gestisce la rete idrica all’interno dell’area, sono fermi da diverse ore a causa di un’interruzione di energia elettrica.

“La città di Catania al momento è sostanzialmente quasi tutta senza acqua”.

Si legge in un comunicato di Sidra.

L’azienda spiega che non è possibile fare previsioni sui tempi necessari al ripristino, in quanto, questo, dipende dal servizio elettrico fornito da E-Distribuzione.

Terminando con l’affermare che la Protezione civile sta monitorando la situazione per cercare di intervenire nelle zone maggiormente coinvolte da tali problematiche.

Il vertice convocato dal ministro Musumeci

Per affrontare questa forte emergenza all’interno della Regione Sicilia, il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci ha convocato un vertice che si svolgerà domani mattina alle ore 9, presso la prefettura catanese.

All’incontro parteciperanno il prefetto Librizzi, i rappresentanti di Enel Distribuzione e di Sidra, il capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio e il capo del dipartimento regionale, Salvo Cocina.

“Occorre risolvere al più presto il problema, che va a complicare la già difficile situazione dovuta alla elevata temperatura che sta attanagliando la città con oltre 45 gradi.”

Ha affermato Musumeci, aggiungendo di aver recepito immediatamente l’appello del sindaco della città.