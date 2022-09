Una bella notizia quella ricevuta dall’ospedale Cannizzaro di Catania. Per la prima volta in Italia una donna ha partorito dopo aver ricevuto un trapianto di utero. La mamma e la neonata stanno entrambe bene.

La donna è stata sottoposta a parto cesareo, dopo aver avuto degli attacchi causati dall’infezione da Covid19. La bambina è risultata negativa e sta bene.

La madre attualmente si trova nel reparto di terapia intensiva, ma a breve dovrebbe essere spostata in un altro reparto Covid, visto il miglioramento delle condizioni.

Il parto miracoloso a Catania

Dunque la donna che ha ricevuto il primo trapianto di utero fatto in Italia, ha dato alla luce una bellissima bambina, Alessandra, che ha preso il nome della sua donatrice.

La piccola è nata prematura e attualmente pesa circa 1,7 kg. Si trova nel reparto neonatologia dell’ospedale Cannizzaro, non è intubata, ma respira in maniera assistita.

La madre invece, donna di 31 anni si trova nel reparto di terapia intensiva a causa della positività al Covid19. Inoltre è ora sottoposta a delle terapie specifiche per evitare che il corpo rigetti l’organo ricevuto.

Visto il miglioramento delle condizioni di salute, a breve dovrebbe essere spostata in un altro reparto in attesa della guarigione. Fortunatamente però la neonata è risultata negativa al test.

La donna ha potuto dunque vedere la sua piccola Alessandra solo in foto. Quando le hanno mostrato la bimba, la 31enne non ha potuto far altro che commuoversi per la gioia di vedere sua figlia.

Il trapianto di utero e la gravidanza

Quello che si è verificato a Catania è dunque un evento raro e straordinario. Il caso del parto della donna 31enne è infatti la prima volta che si verifica in Italia, così come il trapianto. Mentre rappresenta solo il sesto caso in tutto il mondo.

La neo madre ha subito un trapianto di utero a causa di una malattia congenita chiamata sindrome di Rokitansk, è nata dunque senza utero.

Il trapianto è avvenuto da parte dell’equipe medica multidisciplinare, composta dai dottori Pierfrancesco Veroux, Massimiliano Veroux, Paolo Scollo e Giuseppe Scibilia. L’operazione si è tenuta all’interno del Centro trapianti del policlinico di Catania, nel 2020 in piena pandemia.

Questa è stata la prima equipe medica a sostenere un trapianto di utero in Italia. La donatrice invece è una donna 37enne, già madre, che è deceduta a causa di un arresto cardiaco e che aveva espresso in vita la volontà di donare gli organi. La donna si chiamava appunto Alessandra.

Dopo il trapianto in ogni caso la 31enne si è sottoposta insieme al marito al percorso di fecondazione assistita, ottenendo così la gravidanza.