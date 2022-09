Catania, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: un morto

Nel catanese è esplosa una fabbrica di fuochi d’artificio. A quanto pare si è registrato un morto dopo l’esplosione avvenuta a Belpasso (Catania) nella fabbrica di Vaccalluzzo. In seguito all’esplosione però non si è verificato alcun incendio.

Sembra ci sia stata una forte esplosione presso una fabbrica di fuochi d’artificio dove purtroppo una persona ha perso la vita. La vittima è Antonino Vaccalluzzo, un uomo di 62 anni, proprietario della fabbrica in questione che stamattina è esplosa.

Prontamente i Vigili del Fuoco, i carabinieri e gli artificieri dell’Arma sono intervenuti sul posto, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Vediamo cosa è successo e cosa hanno scoperto i Vigili del Fuoco in merito a questo tragico evento registratosi questa mattina.

L’esplosione della fabbrica Vaccalluzzo

L’evento sembrerebbe essere avvenuto stamane intorno alle 7.30 nella zona di Belpasso all’interno della fabbrica di fuochi d’artificio Vaccalluzzo. La terribile esplosione avvertita a chilometri di distanza non si è poi tramutata in un incendio. In seguito alle segnalazioni sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco del luogo.

Hanno verificato la corretta messa in sicurezza dello stabile dove venivano fabbricati fuochi d’artificio. L’esplosione inoltre non avrebbe provocato alcun tipo di danno strutturale. Non c’è stato nulla da fare per la vittima, un uomo di 62 anni. Parliamo di Antonino Vaccalluzzo, uno dei proprietari della fabbrica esplosa questa mattina.

L’uomo è deceduto in seguito all’esplosione della fabbrica. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato ma non è servito a salvargli la vita.

Gli accertamenti dei Vigili del Fuoco

Secondo una prima ricostruzione in seguito all’evento, l’esplosione sembrerebbe essere avvenuta fuori della fabbrica di fuochi d’artificio con sede a Belpasso. L’uomo che purtroppo ha perso la vita, stava lavorando con della polvere pirica. La deflagrazione avvenuta in un attimo, non ha causato alcun tipo di danni alla fabbrica né fatto innescare un incendio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri della Stazione di Belpasso e gli artificieri dell’Arma. Attualmente la Procura di Catania ha deciso di aprire un’inchiesta in merito al tragico evento di questa mattina. Nel frattempo si portano avanti le ricerche per ricostruire gli eventi di che hanno innescato il terribile scoppio e la conseguente morte di un uomo.