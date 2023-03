Casx parla di innamoramento: “Uso l’ecosistema di un motel per aprire le nostre stanze mentali”

Casx, l’artista rock di Lost in Translation, parla nel suo prossimo singolo di innamoramento.

Fra aprile e maggio uscirà il nuovo disco.

Il nuovo singolo di Casx, alter ego musicale di Arianna Puccio

Con il singolo Lost in Translation di Casx, in distribuzione Stage One, prosegue il suo progetto da solista, Arianna Puccio in arte appunto Casx (founder di Studio Cemento). Fra influenze dark ed alternative l’artista presenta la sua nuova favola urbana, una sorta di piccolo manifesto che difende l’ecosistema del mondo notturno e degli hotel che vivono di voci di corridoio, programmi televisivi all’interno di stanze disposte l’una accanto all’altra e di cliché di svuotare i mini bar.

Arianna ha svelato alcune cose riguardo la sua musica durante un’intervista, Lost in Translation è un singolo nato a New York ma è ritenuto dall’artista ‘giusto per questo periodo’: Arianna afferma che il singolo è nato durante il suo primo viaggio a New York fra il 2015 e il 2016 e appunto per questo, continua l’artista, il brano ha avuto ‘il tempo di decantare’. In più è il primo brano che Casx ha scritto in italiano:

“Era Natale ed ero stata male e mi sono ritrovata da sola nella stanza con la famiglia in giro per New York. Mi piace immaginare le vite degli altri e fantasticare e in hotel è divertente sentire voci e rumori e suoni che provengono dalle altre stanze: è l’ecosistema del motel. In maniera più profonda è un brano sulle stanze mentali.”

Il brano si intitola Topi e fa parte del periodo post adolescenza dell’artista, fino ad arrivare a quella che è la fase universitaria e quindi fino ai suoi 23 anni. Racconta la sua parte fragile e la mette in contrapposizione al suo modo di essere sul lavoro, momento in cui si mostra più forte. La scrittura per l’artista è una forma di sfogo: sin da quando era piccola non trovava spazio di ascolto ed è quindi per questo che ha iniziato a scrivere, inizialmente senza sapere che poi queste sarebbero diventate delle canzoni. Il nome d’arte viene preso dal fantasmino Caspar e la pronuncia è la stessa, Casx nasce per puro divertimento principalmente e non per la professione, dopo un po’ poi l’artista ‘ci ha preso gusto’ a farsi chiamare così in quanto è un qualcosa che la fa stare bene. Il suo produttore, Matteo Rizzi, le disse che ‘ha la faccia di una persona che scrive‘ e di tutto ciò che in tre mesi gli ha dato lui gliel’ha restituito sotto forma di Disco. A curare mix e master è stato Davide Foti.

Il protagonista della canzone è inquieto ed insofferente, ogni giorno vive come se fosse un unico capitolo. Quindi la domanda viene spontanea, Casx è così? A questa domanda, senza pensare alla morale sociale oppure alle conseguenze dei gesti, la cantante risponde così: il disco vuole raccontare un periodo complicato della sua vita, forse il più complicato. Si sentiva incompresa. Poi ad un certo punto ha trovato l’equilibrio ma sempre con la paura del passo indietro, temendo che il buio possa ritornare:

“Ogni mattina mi dico cosa posso fare per stare bene, conscia che esistono fenomeni esterni e interni che a volte non riesci a gestire. Scrivo molto per immagini e dunque chi mi ascolta può identificarsi.”

Lo stile musicale di Arianna è unico nel suo genere ed è frutto dell’idea sul modo in cui comunicare o raccontare i suoi testi e la sua vocalità. La sua è un po’ più maschile e anche a livello di post produzione è stata lavorata in questo modo. L’artista ha il ‘pallino’ della musica rock italiana e dato che è un genere frequentato da poche donne vorrebbe essere lei il satellite per tutte le ragazze rock. La sua chiave è quindi l’equilibrio tra una vocalità drammatica e una musica che prima viene pestata e poi però se ne va verso la ballad. Il nuovo singolo, Topi, parlerà di innamoramento per cui ci chiediamo che cosa sia successo nel mondo di Arianna. Il pezzo sarà il passaggio fra Casx e l’arrivo del nuovo disco. L’ha scritto circa tre mesi fa e cronologicamente è l’ultimo. È difficile nonostante sia attuale perché fa fatica l’artista stessa ad esternare i propri sentimenti dal punto di vista dell’amore.

Mentre per quanto riguarda l’universo di Studio Cemento (che è nato nel 2020 e a lavorarci sono in quattro), racconta Arianna, si occupano di identità musicale, digitale e visiva e tirano fuori tutto l’immaginario di un progetto. Lavorano esclusivamente con la musica e hanno un contatto anche a Londra. Nelle prossime settimane l’album nascerà e conterrà al suo interno otto brani: tre inediti e cinque già usciti. Il titolo sarà Nessuno vuole essere mio amico che è proprio una citazione di Casper. Non ci saranno featuring, fatta eccezione per uno soltanto, in quanto in questo modo l’artista è riuscita a raccontarsi appieno. Inoltre ci saranno dei pezzi lunghi dal punto di vista del minutaggio, caratteristica che la fa andare ancora di più controcorrente.