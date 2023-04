Case in montagna a meno di 40.000 euro qui è possibile: si trova proprio in Italia

Case in montagna a meno di 40.000 euro? Sì, è possibile. In questo luogo italiano il mercato immobiliare è accessibilissimo. Ecco dove potresti fare un vero e proprio affare.

Sogni di acquistare una casa in montagna ma i prezzi esorbitanti del mercato immobiliare ti frenano? Niente panico, la soluzione c’è! In questo comune italiano, puoi diventare proprietario di un’abitazione da favola spendendo meno di 40.000 euro!

Case in montagna a meno di 40.000 euro: ecco dove fare l’affare

Aria pulita, clima sempre fresco e vista mozzafiato: chi non vorrebbe vivere in montagna a queste condizioni? La vita frenetica di tutti i giorni esaurisce la nostra vitalità spegnendo talvolta anche entusiasmo e sorrisi.

Alcune volte sentiamo proprio la necessità di evadere e di allontanarci, anche solo per un weekend, dal caos e dagli impegni quotidiani. Hai mai pensato di comprare una casa in montagna in cui rifugiarti quando ne senti il bisogno?

Oggi parlare di acquisti immobiliari è quasi un tabù. Con la crisi economica che ci ritroviamo ad affrontare, già avere un tetto sulla testa è un privilegio. Se confrontiamo poi i prezzi degli immobili ci rendiamo conto che le possibilità di fare acquisti così importanti e costosi non fa per noi.

Il prezzo del mattone, anche questo, è arrivato alle stelle. Per comprare una casa in città, un appartamento di 80 metri quadri senza posto auto, si può arrivare a spendere anche più di 100 mila euro, almeno al Sud. La situazione al Nord è ancora più complicata. Un monolocale può costare più di 60 mila euro. Prezzi insomma per nulla accessibili.

Di fronte a queste cifre così esorbitanti, a nessuno verrebbe in mente di investire i propri soldi o risparmi per l’acquisto di altri immobili, soprattutto se fuori città. Il sogno di avere una casa in montagna lo abbiamo tutti ma le finanze in questo periodo storico non ci aiutano.

Se ti dicessimo però che è possibile acquistare una casa in montagna a meno di 40.000 euro, ci crederesti? Esiste un piccolo comune italiano, da sogno, in cui i sogni però possono diventare realtà.

Il comune italiano in cui è possibile acquistare un immobile a prezzi accessibili

Chi non vorrebbe trasferirsi, almeno il fine settimana, in montagna? Con l’arrivo del caldo, poi, rifugiarsi tra i monti sarebbe un’opzione non solo comoda ma soprattutto intelligente.

Ciò che da qualche anno sta frenando gli acquisti immobiliari sono i prezzi fin troppo elevati. Possedere già una piccola casa in città è un lusso, figuriamoci averne due. Se però sei un sognatore testardo e hai deciso di andare alla ricerca di una casa in montagna, prosegui la lettura perché abbiamo delle informazioni importanti per te.

Sai che esiste un paese in cui è possibile acquistare un immobile tra le montagne a meno di 40.000 euro? Dove si trova questo posto incredibile? Nella nostra splendida Italia, più precisamente a Pescasseroli un piccolo comune abruzzese facilmente raggiungibile sia con la macchina, soprattutto se si parte da Roma o Napoli, sia con l’aereo.

Situato proprio in prossimità del Parco Nazionale dell’Abruzzo, questo luogo è la panacea a tutti i mali e problemi che ci affliggono ogni giorno. Secondo l’ultimo censimento, in questa località da favola vivono poco più di 2000 abitanti. È insomma un piccolo paradiso terrestre racchiuso tra le montagne.

Quanto costa acquistare una casa in questo comune da sogno? Davvero pochissimo se facciamo il confronto con i prezzi degli immobili di altre regioni o comuni italiani vicini.

Come è possibile costatare anche sul sito di alcune agenzie immobiliari, una baita di 30 metri quadri ma con ben 8 posti letto, costa solo 20 mila euro! La tipica struttura in legno e la vista sulle montagne, valgono davvero questa cifra che non è poi così esosa.

E se cercassimo una casa un po’ più grande? A quanto riusciremmo a trovarla? Anche in questo caso abbiamo buone notizie. Un appartamento da 70 metri quadri che affaccia direttamente sulle montagne, costa solo 40.000 euro. La cosa ancora più bella? Abitazioni di questo tipo, solo perché più centrali, hanno sia il posto auto che un giardino privato.

Dunque, nonostante la crisi economica e i prezzi esorbitanti del mattone, in alcuni luoghi d’Italia è possibile ancora fare qualche affare e Pescasseroli ne è la prova. Stai pensando anche tu di fare un investimento intelligente? Allora valuta di acquistare casa proprio in questo piccolo comune italiano.