Casa reale inglese scoop, irrompe la polizia: disputa coniugale in piena notte

Casa reale inglese, arriva lo scoop: irrompe la polizia nella loro abitazione. Chi sono i protagonisti di una disputa coniugale in piena notte? Questa volta il matrimonio è sul punto di finire per sempre?

Una nuova indiscrezione giunge su una delle coppie più chiacchierate e discusse della casa reale inglese: il loro matrimonio è al capolinea? A seguito di una disputa coniugale, arriva la polizia nel cuore della notte per placare gli animi. Scopriamo che cosa è successo.

Casa reale inglese, arriva lo scoop clamoroso sulla famosa e chiacchieratissima famiglia coronata

Continuano i problemi per la casa reale inglese. Da Buckingham Palace non giungono notizie buone per le orecchie dei sudditi. Ogni giorno, il componente principale di casa Windsor, il Re Carlo, si ritrova ad affrontare tanti problemi e beghe familiari, in particolare, che a quanto pare lo stanno particolarmente demoralizzando.

Da quando è salito sul trono d’Inghilterra, non ha avuto un attimo di pace. Il figlio della Regina Elisabetta si è fatto carico di tanti doveri e responsabilità che stanno rendendo il suo lavoro da monarca particolarmente complicato.

Tenere a bada non soltanto intrighi e problemi della corona ma soprattutto i rappresentanti principali della istituzione britannica, è cosa assai complicata. Proprio dalla Royal Family arriva lo scoop che lascia tutti interdetti. Scoppia la lite coniugale, la polizia irrompe nel cuore della notte per placare gli animi. Ecco nel dettaglio che cosa è accaduto.

Irrompe la polizia nel cuore della notte: coppia reale sull’orlo del divorzio

Secondo alcune indiscrezioni rilasciate dal settimanale tedesco Neue Post, due amatissimi componenti della casa reale avrebbe avuto un incontro con la polizia: stiamo parlando di Harry e Meghan.

Già da tempo, si dice che i duchi del Sussex non vadano più d’accordo e che il loro matrimonio sia sul punto di finire. Come ha dichiarato il magazine sopra menzionato che ha dedicato all’attrice americana e al rampollo inglese addirittura la copertina, a seguito di una lite coniugale scoppiata a Montecito, i vicini preoccupati avrebbero chiesto l’intervento della polizia.

Urla e oggetti che si rompevano, raccontano fonti al settimanale, lite così violenta da spaventare il vicinato ha attirato l’attenzione dei mass media. Anche se di recente Harry, nei vari salotti televisivi è apparso sempre sorridente e innamorato della sua Meghan, la realtà sarebbe però del tutto differente.

Pare che marito e moglie non condividano nemmeno più lo stesso letto e che ormai avrebbero preso la decisione di vivere in ale separate della casa, in attesa che uno dei due trovi una sistemazione migliore.

Cosa li trattiene dunque dal rimanere ancora sotto lo stesso tetto? Ovviamente i bambini: Archie e Lilibet sentirebbero la mancanza di uno dei due genitori in caso di separazione. Non dimentichiamoci poi anche dell’aspetto economico.

Harry e Meghan continuano a pubblicizzare il loro documentario in onda su Netflix che gli ha fatto guadagnare milioni di sterline. Harry poi, è impegnato con “Spare”, il suo manoscritto che ha rappresentato un punto di rottura, questa volta definitivo, con la Royal Family.

Nel suo libro il rampollo inglese ha svelato segreti e torbide macchinazioni messe in atto della famiglia reale, ponendo l’attenzione, in particolare, sui rapporti complicati con papà Carlo e il fratello William.

A preoccupare però i fan della coppia reale è la crisi matrimoniale che Harry e Meghan starebbero vivendo. Solo qualche settimana fa, la Markle è finita in prima pagina con l’accusa di tradimento.

Tradimenti e accordi economici miliardari: hanno imbrogliato tutti

Stando ad alcune indiscrezioni, la ex star di Suits avrebbe tradito il consorte con Chris Sanchez, la sua affascinante guardia del corpo. Harry l’avrebbe sgamata grazie ad una telefonata dell’Istituto privato frequentato da Archie, dimenticato a scuola per la noncuranza della mamma.

Anche Harry però in questa crisi coniugale ha la sua parte di colpe. Si dice che il secondogenito di Lady Diana abbia intrattenuto una relazione virtuale con una famosa modella con la quale si è scambiato messaggi piuttosto piccanti.

Insomma, tra i tradimenti dell’una e dell’altro, le cose purtroppo non procedono bene e si pensa che seguito degli accordi economici stabiliti anche da marito e moglie, questo matrimonio giungerà al capolinea con l’annuncio di un divorzio lampo.

Sempre più spesso, ultimamente, si sente parlare di Harry e Meghan e delle continue liti. Se fino ad ora però fonti vicine alla famiglia dei Sussex hanno sempre smentito i gossip, questa volta le voci sembrano invece reali.