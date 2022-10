Carta stagnola, perché metterla vicino al Wi-Fi fa risparmiare

I mille usi della carta stagnola sono innovativi, infatti tutti stanno iniziando a metterla vicino al wi-fi per risparmiare sul budget di fine mese.

Nel momento in cui è scoppiata la pandemia da Covid, le persone si sono ritrovate a rispettare il lockdown e nella maggior parte dei casi il modo di studiare e lavorare è cambiato completamente.

La scuola è diventata a distanza e il lavoro si è trasformato in smart, mantenuto ancora oggi all’attivo per alcune aziende e per tutte le nuove professioni digitali che non necessitano di un ufficio.

Il fattore fondamentale al fine che il processo potesse andare in porto e continuare il suo viaggio si traduce in PC e Wi-Fi. Ora, tutto impatta sulle bollette di fine mese soprattutto se si lavora direttamente da casa.

Le conseguenze impattano anche su una lentezza maggiore della fibra e un esborso economico di altissimo livello. Insomma, la parola d’ordine resta risparmio in ogni modo possibile. Per questo motivo è bene usare un metodo che prevede il facile uso della carta stagnola.

Wi-Fi in casa: indispensabile per studio e lavoro

Gli investimenti che in questi ultimi tre anni sono stati fatti per la fibra e per avere una ottima connessione web in casa, non sono una novità. È stato quasi un dovere, da una parte, pensare alle soluzioni per poter lavorare da casa e studiare quando non si poteva accedere nelle scuole in presenza.

In alcuni casi, ci si è dovuti arrangiare con strumenti a disposizione perché non era possibile installare la fibra. Poi alcuni tecnici hanno dovuto combattere con le posizioni geografiche o della casa, quando la rete sembra non poter raggiungere determinati ambienti.

In ogni caso, le aziende hanno fatto in modo di avere tutti gli strumenti a disposizione per rispondere alle esigenze dei consumatori in un momento di estrema difficoltà. Oggi come ieri in tantissimi continuano a lavorare tra le mura di casa e usano il Wi-FI, che serve anche per potersi divertire tra giochi e piattaforme per la visione di film e serie TV.

Ma in tutto questo, la carta stagnola perché dovrebbe essere messa vicino al Wi-Fi di casa?

Carta stagnola vicino al Wi-Fi per risparmiare: il metodo

Riassumendo, moltissime persone sono impossibilitate nell’installare la fibra e per questo motivo procedono con il Wi-Fi. Sempre in molti casi ci si ritrova con una lentezza della sua performance, soprattutto quando tutta la famiglia è collegata ad un unico router con i suoi dispositivi.

C’è un curioso metodo del tutto casalingo a zero euro che stupisce, ma che sta prendendo piede in tutte le case degli italiani. Per incrementare la capacità e l’efficacia del segnale basterà seguire una regola precisa e facile da mettere in atto.

Facciamo chiarezza? I passaggi da eseguire sono i seguenti:

Dietro il ripetitore del Wi-Fi si posiziona un foglio di carta stagnola

La parte lucida dovrà essere in alto al fine che “guardi” il retro del modem

Per una maggiore aderenza basterà fare dei piccoli buchini e aiutarsi con i fili per farli passare all’interno.

Tutto questo sarà perfetto al fine di poter avere un maggiore segnale e una performance da dieci e lode, risparmiando sulla fibra e sui costi di investimento che ne conseguono.