Carta stagnola nelle scarpe, ecco perché dovresti iniziarlo a fare tutte le sere

Mettendo ogni sera della carta stagnola nelle scarpe si ottiene un risultato sorprendente. Ecco quale.

Uno degli indumenti di cui non possiamo fare a meno e che difficilmente usciremo senza a meno che non ci troviamo su di una spiaggia sono le scarpe che proteggono i nostri piedi e ci aiutano nel camminare in modo più veloce.

Sebbene in casa, molti tendono ad utilizzare dei calzini antiscivolo invece che un paio di pantofole o delle pattine per non rovinare il pavimento, specie se questo è in parquet, altri utilizzando delle scarpe.

Carta Stagnola: ecco perché è utile nelle scarpe

Sarebbe igienico, levarsele all’ingresso di casa al fine di non portare all’interno delle stanze tutto lo sporco proveniente dall’esterno, ma a volte non ci badiamo o dobbiamo solo prendere qualcosa da una stanza e poi tornare fuori.

La scelta delle calzature da acquistare è molto importante, in quanto sui piedi è retto tutto il peso del nostro corpo e quindi avere una calzatura scomoda ci fa anche non camminare in modo perfetto.

Per questo, ognuno di noi, conoscere il proprio corpo e il proprio piede e quindi decide quale calzatura acquistare in base non solo al modello e all’attrattività del design ma anche alla comodità e alla aderenza.

Molte volte però, troviamo delle scarpe economiche e accattivanti e le acquistiamo provandole in modo veloce o acquistandole anche solo per via del fatto che avevamo un paio simile e quindi andiamo ad occhi chiusi.

Talvolta, però, ci ritroviamo ad avere delle scarpe strette e non possiamo più portarle indietro per il cambio e quindi dobbiamo trovare una soluzione per farcele entrare senza che dobbiamo rivenderle o addirittura gettarle.

Cosa accade inserendola nelle calzature

Uno dei metodi utilizzati dalle casalinghe, per via di segreti svelati dalle proprie nonne è quello della carta stagnola messa a riposare di sera all’interno delle scarpe affinché queste si allarghino.

Prima di tutto bisogna avere con se i fogli di alluminio e appallottolare questi in una forma che possa entrare all’interno della nostra scarpa. Successivamente immergere i fogli all’interno di un po’ di alcool e dopo inserirli all’interno della scarpa.

Bisogna fare attenzione a non danneggiare le scarpe con l’alcool e quindi prima di proseguire accertarsi che questo non rovini del tutto le nostre calzature altrimenti saremmo costretti a gettarle via.

Fatto ciò, lasciamo per tutta la notte e se necessario, per un giorno intero, la carta stagnola impregnata di alcool all’interno delle nostre scarpe e vedremo come l’evaporazione dell’alcool allargherà le nostre scarpe.

Una volta indossate, per far si che aderiscano al nostro piede, è consigliato camminare su e giù per la casa facendo anche faccende domestiche per almeno 30 minuti al giorno al fine che le scarpe prendano la forma desiderata.

Con questo metodo, potremo recuperare le nostre scarpe che ci vanno strette senza dover essere costretti a ricorrere ad app di vendita per poterci guadagnare qualcosa o gettarle nel cassonetto.

Vedrete che con un po’ di carta stagnola, vi andranno perfettamente aderenti e non avrete nessun problema di deambulazione.