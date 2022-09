Carta igienica, perché la stanno lasciando tutti in frigo? Ti salva in pochi minuti

La carta igienica è importante e fondamentale, tanto da essere uno di quei beni che non possono mai mancare in casa. Moltissime persone però la stanno lasciando dentro il frigorifero: ecco il motivo e perchè dovremmo farlo tutti.

Ci si può dimenticare di comprare tutto al supermercato, ma mai la carta igienica. È un must irrinunciabile ed è una grande scoperta avvenuta in passato, appositamente per agevolare l’igiene personale di ognuno e non solo. In questo ultimo periodo tantissime persone hanno iniziato a metterla dentro il frigo: ecco perchè salva in pochi minuti e perchè tutti dovremmo farlo.

Chi ha inventato la carta igienica?

È una storia molto interessante, perché fin dai tempi dei primitivi l’uomo ha sempre cercato un riparo per i propri bisogni e modalità diverse per la pulizia personale. Dopo aver fatto un buco su una roccia piatta, l’uomo primitivo di recava al ruscello: nessun studioso ha saputo capire cosa facesse durante l’inverno, ma sicuramente usava la fantasia tra foglie e ramoscelli.

Gli Antichi Egizi optavano per una sabbia ricca di oli profumati, mentre gli arabi usavano la mano sinistra (ancora oggi considerata impura) per poi essere lavata. La prima apparizione di un qualcosa di similare alla carta risale al XIV secolo in Cina, ma solo dopo mezzo secolo anche gli occidentali iniziarono ad abbandonare le foglie e usare i fogli di giornale.

Nel 1158 i nobili usavano delle stoffe ricavate da vestiti vecchi, mentre la carta igienica arriva nel Settecento cercando di cambiare man mano nel tempo. Secondo alcuni documenti e articoli, l’inventore della nostra carta igienica è Joseph C. Gayetty di New York.

Una invenzione che è stata celebrata dalle prime pagine di ogni quotidiano, evidenziandola come una delle più grandi scoperte del secolo. Il suo obiettivo era di vendere la carta perché in grado debellare per sempre le emorroidi: non è andata proprio in questo modo, ma è da dire che la sua carta ha avuto un successo mondiale arrivando sino ad oggi.

Prima dei rotoli, veniva venduta in strisce rettangolari per poi passare alla produzione di massa e iniziarono le invenzioni di vario tipo. I rotoli sono comparsi nel 1879 grazie all’idea della Scott Paper Company, per poi produrre quella a due veli da buttare nel WC nel 1942.

Inutile dire che è stato considerato prodotto di lusso per moltissimo tempo, sino a quando non è diventato bene comune a prezzo abbordabile.

Carta igienica nel frigorifero, a cosa serve?

Dopo questo doveroso tuffo nella storia, torniamo ai giorni nostri e al perché mettere la carta igienica dentro il frigorifero (soprattutto se la tipologia con tre veli). Basterà metterne un piccolo quantitativo, con il suo tubo di cartone, sul ripiano del frigorifero per notare subito un grande cambiamento.

Questo metodo è ottimale per eliminare tutti gli odori persistenti del frigorifero, proprio perché la cellulosa assorbe senza più rilasciare. La carta in questione è composta veline porose, che catturano le particelle di umidità eliminando l’acqua in eccesso e i cattivi odori.

Se non si vuole usare la carta igienica, si potrà optare anche per dei fogli di giornale da inumidire e mettere agli angoli interni del frigorifero.