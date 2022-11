Carta igienica addio: ecco come risparmiare fino a 2000 euro all’anno

Carta igienica, le diciamo addio? Così risparmiamo sino a 2.000 euro all’anno. Approfondiamo insieme l’argomento.



In un contesto economico come quello in cui stiamo vivendo prestare attenzione alle spese è fondamentale. Il prezzo della carta igienica, dei rotoloni di carta e degli asciugatutto in carta è aumentato vertiginosamente. È importante prestare attenzione alle spese per capire quali sono i sacrifici economici che è necessario sostenere.

Per questo è importante tenere sotto controllo le spese domestiche in quanto i prezzi dei beni e dei servizi sta incrementando vertiginosamente e sta provocando una riduzione del potere di acquisto delle famiglie italiane, che non riescono ad arrivare alla fine del mese. In un contesto economico incerto e caratterizzato dall’inflazione c’è un metodo che consente di risparmiare fino a duemila euro l’anno. Il metodo è stato proposto da una youtuber americana: Amber Allen. La sua idea è quella di evitare il consumo della carta igienica, il cui prezzo è aumentato a seguito dell’inflazione.

Carta igienica: si teme la penuria ed i rincari

È da mesi che c’è carenza di materie prime ed anche la carta è uno dei settori più colpiti dall’inflazione e dall’aumento dei prezzi. Ritardi nella produzione e nelle catene di approvvigionamento sono tra le cause dei rincari dei prezzi. Anche in Francia i distributori stanno incontrando continue difficoltà e minacciano di ricorrere all’incremento dei prezzi dei rotoli di carta igienica, in particolare di quelli utilizzati a scopo domestico.

I costi di produzione, secondo le stime dei più grandi gruppi produttori di carta, sono aumentati vertiginosamente di oltre trenta punti percentuali e, di conseguenza, sono costretti ad aumentare i prezzi del prodotto finito. I rincari non riguardano solo i prezzi dei rotoli di carta, ma anche quelli delle salviette, dei dischetti di cotone e degli assorbenti.

Carta igienica addio: ecco come risparmiare

Tutti i giorni utilizziamo la carta igienica, che comporta il sostenimento di costi che vanno ad impattare sulle spese del budget familiare. È davvero possibile evitare l’utilizzo dei rotoli di carta igienica e risparmiare fino a duemila euro l’anno? A rispondere alla domanda è la famosa youtuber americana: Amber Allen. La stessa youtuber ha pensato di sostituire l’utilizzo dei rotoli di carta igienica ricorrendo all’utilizzo delle salviettine in tessuto, che hanno un costo esoso e poco contenuto.

Un’altra soluzione pensata da Amber Allen è stata quella di ricorrere all’utilizzo di abiti vecchi, ma i continui lavaggi non hanno permesso di risparmiare soldi. Qualche migliore metodo per risparmiare i soldi dei rotoli di carta igienica? La stessa youtuber americana ha pensato di acquistare degli asciugamani, utilizzarli, lasciarli in ammollo nei secchi di acqua e di lavarli dopo due o tre giorni. Il risparmio? Facendo due conti la Allen ha affermato di risparmiare circa duemila euro l’anno.

Il risparmio secondo l’influencer americana c’è e, di conseguenza, asciugarsi con gli asciugamani può essere una soluzione originale, ma anche molto conveniente oltre che ecologica.