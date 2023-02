Carro di Carnevale si ribalta a Bolzano, 16 feriti

Un carro allegorico di Carnevale di è ribaltato durante i festeggiamenti a Montagna, in provincia di Bolzano, causando 16 feriti.

La parata era nella sua fase conclusiva quando è avvenuto l’incidente e ora le forze dell’ordine sono a lavoro nella zona per capire le cause e la dinamica dell’accaduto.

Incidente di Carnevale a Bolzano

Come in tutte le zone d’Italia, anche a Bolzano si sta festeggiando il Carnevale e proprio oggi, nella fase conclusiva di una parata nella frazione di Montagna, un carro allegorico si è ribaltato.

Erano tanti i presenti alla festa e infatti il bilancio riporta di 16 feriti, rimasti incastrati sotto la struttura che è caduta travolgendoli per cause ancora in corso di accertamento.

Subito sul posto sono arrivate diverse ambulanze per soccorrere i feriti, sei dei quali sono stati trasportati in ospedale con 4 codici verdi e 2 gialli, gli altri invece sono stati medicati sul posto perché non avevano ferite importanti.

Queste persone hanno fra i 12 e i 42 anni, alcuni di loro sono stati sentiti dagli agenti delle forze dell’ordine che sono arrivati poco dopo nella zona dove si stava tenendo la parata.

Le indagini

Una festa che in poco tempo si è trasformata in un evento dove dominava il panico ma per fortuna la tragedia è stata sfiorata. La zona dove si è tenuta la parata carnevalesca si trova fra i comuni di Egna e Ora, in un’area caratterizzata da una leggera salita nelle vicinanze di un parcheggio.

La struttura in legno del carro si potrebbe essere ribaltata proprio per la pendenza ma è solo una delle ipotesi dei Carabinieri di Egna, sicuramente però questo elemento ha contribuito.

Da Bolzano si è attivato anche il gruppo emergenza dei Vigili del Fuoco per rimuovere la struttura, così come la Croce Bianca e la Croce Rossa ma anche un’eliambulanza a supporto dei diversi uomini sul campo.

Difficile ricostruire l’esatta dinamica e ora i Carabinieri dovranno effettuare i dovuti rilievi per accertare che le norme sulla sicurezza siano state rispettate.

Da subito si sono mobilitati diversi uomini del personale sanitario non sapendo la gravità della situazione ma poco dopo il tutto è stato gestibile, tuttavia l’area è rimasta in isolamento per ore in modo da non intralciare le indagini e il lavoro del personale sanitario.