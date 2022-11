Carolyn Smith 20enne, lo scatto inedito da giovane: era uno spettacolo | FOTO

In rete è apparsa una foto di Carolyn Smith da giovane. Ecco com’era la presidente della giura di Ballando con le Stelle.

Ogni sabato su Raiuno va in onda uno dei programmi televisivi più longevi della televisione italiana, Ballando con le Stelle, arrivato alla sua diciassettesima edizione e già confermato per una diciottesima.

Lo scopo della trasmissione è quella di insegnare, grazie all’aiuto di alcuni maestri di danza, i balli latino americani e di sala a vari personaggi famosi provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e di altri campi, al fine di eleggere il migliore.

Carolyn Smith: ecco la foto di quando era quasi ventenne

A dare i voti a questi concorrenti, oltre al voto del pubblico da casa, c’è anche una giura che attualmente è formata da Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e dalla presidente Carolyn Smith.

Spesso, sui social, la giuria viene criticata in quanto al suo interno, è presente un’unica persona competente di ballo e stiamo parlando proprio della Smith che è entrata in qualità di giudice nel programma dal 2007.

La sua carriera ha avuto inizio ad appena cinque anni, quando ha cominciato a prendere lezioni di danza classica praticando anche atletica leggera e ginnastica artistica presso la nazionale scozzese.

Con l’adolescenza, ha cominciato a diventare esperta nei balli latino americani, diventando a soli 15 anni finalista dei campionati Europei per poi prendere parte ad altre gare ricevendo consensi positivi.

Dopo essersi trasferita in Italia per via del suo primo matrimonio, comincia a dedicarsi all’insegnamento del ballo e apre varie scuole di danza in varie parti del mondo diventando anche giudice internazionale per le danze latino americane.

Nel 2007, viene scelta come giudice a Ballando con le Stelle, a partire dalla quarta edizione, diventandone presidente e rimanendoci per quattordici edizioni e molto sicuramente per tante altre ancora.

Nel 2015, la donna ha scoperto di avere un tumore maligno al seno dichiarando apertamente di essere in trattamento per sconfiggerlo e la sua voglia di vivere ha sorpreso tutti quanti.

Carolyn, infatti, anche durante il periodo di chemio si è fatta vedere in pubblico e non ha rinunciato ai suoi impegni, prendendo parte in modo allegro e positivo al programma che l’ha resa nota a tutti gli italiani.

Proprio per via di quello che le è accaduto, ha scritto un libro pubblicato nel 2017, intitolato Ho ballato con uno sconosciuto e a seguito della vicenda è diventata testimonial dell’AIRC esponendosi pubblicamente sulla lotta contro ai tumori.

Carolyn Smith da giovane: lo scatto emozionante

La donna, ha sempre dichiarato che tutti coloro che scoprono di essere colpiti da questa malattia non devono mollare ma devono trovare dentro di sé la forza di andare avanti e di continuare a vivere.

Proprio in questa edizione di Ballando con le Stelle, la Smith si è commossa quando Rosanna Banfi, che ha come lei avuto un tumore in passato, ha raccontato la sua storia eseguendo una coreografia perfetta.

Le due donne, commosse, si sono abbracciate regalando un bellissimo momento di televisione sensibilizzando il tema e invitando tutti quanti a farsi dei controlli preventivi, al fine di evitare il peggio.

Ma, in molti si sono chiesti come fosse la Smith quando era giovane e ad essere giudicata alle gare di ballo era lei e la risposta è arrivata direttamente dal suo profilo Instagram dove ha pubblicato una foto inedita.

La presidente di giuria, ha pubblicato tra le sue storie una foto attuale in confronto ad una foto del 1979, di quando aveva diciannove anni e si può notare come la sua bellezza è rimasta immutata.

Carolyn Smith, è molto simile a com’è oggi e nonostante abbia superato la sessantina è rimasta la bellissima donna che ha fatto girare la testa a moltissimi uomini per la sua bellezza e non per le piroette di danza.