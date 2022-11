Caro bollette, cambiano i contratti: chi pagherà il 300% in più di luce

Caro bollette attenzione al cambio di questi contratti: si arriverà a pagare il 300% di luce in più. Tutto quello che dovete sapere.

Tutto quello che ruota intorno ai rincari è veramente difficile da sostenere. L’inflazione ha oramai raggiunto il 12% e il potere di acquisto di ogni persona in Italia è precipitato. Ma non è tutto, secondo gli esperti il prossimo anno sarà anche peggio e si dovranno trovare delle soluzioni per poter andare avanti. I contratti per l’energia elettrica stanno per cambiar e le bollette aumenteranno del 300%: di che cosa stiamo parlando? La parola agli esperti.

Aumenti e caro bollette: come sostenere queste spese?

Non possiamo parlare di 2022 senza citare i tantissimi aumenti che sino ad oggi ci sono stati. Dalla semplice spesa al supermercato sino al carburante, per arrivare alle materie prime e alle bollette di fine mese.

Il rincaro delle bollette ha portato il Governo ad orientarsi verso dei provvedimenti di vario tipo al fine di poter dare il giusto sostegno alle famiglie italiane, in ogni modo possibile. Ci sono cifre che non sono mai pagate e dei rincari che ad oggi non possono essere giustificabili.

Ogni singolo soggetto privato o professionista ha dovuto pagare sino ad oggi bollette con aumenti indescrivibili, chiedendo aiuto e ricevendo bonus di ogni tipologia. L’aumento dell’energia è un discorso che accumuna tutti quanti, senza cercare alcuna colpa dal Covid sino allo scontro tra Ucraina e Russia.

Gli esperti ora mettono in guardia sul rinnovo dei contratti dell’energia elettrica e di come, nei prossimi mesi, moltissime clausole cambieranno arrivando ad un rincaro del 300%.

Rinnovo contratto energia elettrica: chi pagherà il 300% in più?

Le famiglie che si trovano alla scadenza del contratto dell’energia elettrica, devono rinnovarlo. Secondo quanto divulgato da esperti e media, questo comporterà un incremento del costo delle bollette da record.

Non si parla solo di utenze domestiche ma di ogni tipo di categoria, ma è anche vero che il 300% di aumento potrebbe essere ingestibile completamente. Se fino ad un anno fa il contratto di energia elettrica era bloccato, oggi ci si ritrova prossimi alla scadenza.

Le aziende iniziano a proporre soluzioni di ogni tipo, ma comunque i rinnovi arrivano a picchi che riguardano il 300% rispetto a quello che era il costo del contratto bloccato. Un problema che riguarderà da vicino imprese e soggetti privati a partire dal 2023.

Ma come mai si parla di queste tariffe importanti? Chi ha sottoscritto un contratto con tariffa bloccata ha avuto un lungo periodo fortunato. Dopo 24 mesi sono in scadenza e per sopperire a tutti quanti i rincari, ci sono degli aumenti da capogiro con cifre triple da quelle sino ad oggi pagate. Bisogna considerare clausole, cavilli già inseriti nel contratto precedente e altri fattori che faranno schizzare il prezzo alle stelle e sbloccheranno non poche problematiche.