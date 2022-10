Caro bollette, 10 trucchi che ti fanno risparmiare soldi (tanti) con gli elettrodomestici

Il caro bollette è sulla testa di tutti ed ecco 10 trucchetti che possono far risparmiare sulla bolletta di casa. Come fare? Ecco alcuni consigli.

Risparmiare in bolletta è un obiettivo di tutte le famiglie italiane e degli imprenditori, essendo uno dei punti cardine di questo 2022/2023. Per poter arrivare a fine mese senza sforare il budget arrivano dei consigli dall’Inghilterra che aiutano a capire come usare gli elettrodomestici al meglio, conoscere i vari limiti e non ricevere delle bollette altissime.

Come si usano gli elettrodomestici?

Più l’apparecchio è nuovo e maggiore sarà la sua potenza nominale, il suo risparmio energetico e il rispetto per l’ambiente. Gli apparecchi indicano la loro potenza in Watt o KiloWatt ed è importante fare un calcolo su quelli che sono i suoi consumi.

Preventivare il costo delle bollette è possibile, soprattutto per gli apparecchi che non rimangono sempre accesi come un frigorifero – per fare un esempio. Il Center For Sustainable Energy ha predisposto una tabella che aiuta i consumatori a trovare quelli che sono i consumi e anche i costi approssimativi che si potranno pagare a fine mese.

Tutti i costi si basano sul costo di 0,38 centesimi di euro a kWh, che ad oggi è il prezzo base applicato. Ovviamente è tutto molto generico ma è utile per capire a quanto potrebbe ammontare la bolletta di fine mese.

Risparmiare in bolletta: 10 consigli

Sul sito energysavingtrust.org.uk sono stati elencati 10 consigli per risparmiare sulla bolletta e usare gli elettrodomestici in maniera intelligente: