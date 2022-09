Caro benzina, risparmia carburante col trucchetto dei finestrini: lo conoscono in pochi

Il caro benzina dovuto al conflitto russo-ucraino diventa sempre più insostenibile per gli automobilisti. E’ un grosso problema che va ad aggiungersi alle conseguenze economiche legate alla pandemia con aumenti dei prezzi in genere negli ultimi due anni che hanno messo in ginocchio l’Italia e il mondo intero.

Affrontare un viaggio in vista delle vacanze o utilizzare la macchina per recarsi al lavoro tutti i giorni alleggerisce pesantemente il portafogli.

Il costo proibitivo della benzina spinge molte famiglie a rinunciare spesso all’auto, a trovare alternative di trasporto più economiche, i mezzi pubblici. C’è chi, non volendo rinunciare alla comodità dell’auto (soprattutto, per necessità) ed alla propria autonomia, cerca alternative per risparmiare. C’è un metodo in particolare che in pochi conoscono: è il trucco dei finestrini. Funziona. Prova a sperimentarlo, conviene.

Caro benzina: il trucchetto dei finestrini per risparmiare

Di questi tempi, tutti gli automobilisti vogliono risparmiare sulla benzina riducendo i consumi di carburante. Pochi, però, conoscono trucchi molto efficaci come quello dei finestrini.

Chi non può o non vuole rinunciare alla comodità dell’auto farebbe bene a cambiare le proprie abitudini nell’utilizzo dell’aria condizionata e dei finestrini. In linea generale, l’aria condizionata andrebbe evitata in certi casi ed usata in altre occasioni facendo sempre attenzione alle modalità d’uso.

Tanto per capirci, l’uso dell’aria condizionata in auto può far salire il consumo di carburante fino al 10%.

Cosa fare, quindi?

A velocità sostenuta, quando si superano gli 80 km/h, è sconsigliato viaggiare con i finestrini aperti: bisogna alzarli, tenerli rigorosamente chiusi ed attivare il climatizzatore. Guai a lasciare aperti i finestrini oltre gli 80 km di velocità: lasciarli aperti utilizzando l’aria condizionata creerebbe una resistenza tale da impattare sui consumi.

Al contrario, quando ad esempio ti muovi in città a velocità ridotta, la mossa più intelligente da fare è utilizzare soltanto la ventola evitando di far entrare in funzione il climatizzatore. Potresti anche abbassare il finestrino per far circolare un po’ d’aria.

Trucco del finestrino: cosa rivelano i test

Grazie al trucco dei finestrini, secondo i risultati di diversi test, si possono risparmiare fino a 35 euro su ogni pieno di benzina in viaggi di lunga percorrenza.

Un altro consiglio prezioso è questo: per ridurre i costi, conviene evitare di accelerare/decelerare spesso perché questa operazione necessita di una gran quantità di energia dell’auto, di conseguenza aumenta il consumo di benzina. E’ bene prendere l’abitudine di mantenere una velocità costante, il più costante possibile. In questo modo, oltretutto, si agevolano frenate dolci anziché inchiodate brusche.