In questi giorni, è forte la polemica sulla laurea della 23enne Carlotta Rossignoli, influencer e modella laureata in medicina la scorsa settimana in anticipo. Ora, interviene il virologo Roberto Burioni in sua difesa.

Il nome di Carlotta Rossignoli, una ragazza di 23 anni che si è laureata alla facoltà di Medicina in anticipo di sei mesi, è ormai famoso sul web, ancora più di prima quando la giovane provava a diventare influencer.

La sua laurea, infatti, ha fatto scoppiare numerose polemiche sulla sua effettiva legittimità, con numerose critiche e addirittura una lettera degli studenti al rettore dell’Università. Tra le tanti voci, spunta quella del virologo Burioni, che difende la studentessa.

La laurea di Carlotta Rossignoli, cosa è successo

Carlotta Rossignoli prima di questa settimana non era conosciuta al grande pubblico del web, ma ora è diventata molto nota, a causa della sua laurea in Medicina presa in anticipo.

Carlotta, a soli 23 anni, ha conseguito la laurea all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, un risultato non usuale alla sua età, con la votazione massima e anche la menzione d’onore.

Un risultato che ha fatto scoppiare diverse polemiche, soprattutto per le sue parole, dette in diverse interviste, dove la giovane afferma che “il sonno è tempo perso”.

La sua situazione ha generato numerose critiche, soprattutto da parte dei suoi colleghi studenti che invece devono aspettare obbligatoriamente i tempi previsti per la tesi di laurea, senza alcuna eccezione.

Inoltre, sono usciti fuori diversi retroscena presunti, come il fatto che l’influencer, che ha un profilo molto seguito su Instagram, abbia sempre fatto esami a porte chiuse e abbia ricevuto durante la sua carriera universitaria diversi favoritismi.

I suoi colleghi universitari hanno anche scritto una lettera al rettore del San Raffaele, per sapere come sia stato possibile che Carlotta si sia laureata così velocemente ma, come riferisce Selvaggia Lucarelli su l’Editoriale Domani, non hanno mai ricevuto risposta.

Il virologo Roberto Burioni difende Carlotta

Dopo giorni di critiche e bufere sui social, scende in campo anche Roberto Burioni, il noto virologo italiano, che prende le difese della ragazza.

Secondo Burioni, Carlotta Rossignoli non ha “barato”, non è stata favorita da nessuno, anche perché lui alla sua stessa età è riuscito a conseguire la laurea.

Su Twitter, il virologo si espone riflettendo sul caso scoppiato in questi giorni, parlando del merito di Carlotta che, secondo quanto riportato dalla ragazza, è sempre stata una studentessa volenterosa già alle scuole superiori.

non si capisce il clamore suscitato visto che io stesso, che ho impiegato i regolari cinque anni per fare il Classico, mi sono laureato all’Università Cattolica nel lontano 1987 a ventiquattro anni. Forse la mia fortuna è stata che allora non c’erano i social

Roberto Burioni, che insegna proprio all’Università dove si è laureata Carlotta, aggiunge che secondo lui il motivo delle polemiche è davvero insulso perché la giovane è sempre stata una brava studentessa, tanto che il Presidente Mattarella l’ha premiata come Alfiere del Lavoro nel 2017.

Insomma, per Burioni la polemica scoppiata sui social non ha alcun senso e conclude facendo una riflessione sul merito nel nostro Paese, una caratteristica che secondo lui in Italia viene spesso considerata una colpa, ecco perché queste belle notizie possono disturbare qualcuno.