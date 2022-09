Carlo Verdone, la mamma è famosissima ma in pochi l’avevano capito: proprio LEI

Attore e regista tra i più apprezzati d’Italia, Carlo Verdone è figlio di una donna molto famosa. Vediamo perché.

Impossibile non aver visto almeno un film di Carlo Verdone. Oggi, però, l’attenzione si sposta su sua mamma.

La carriera di Carlo Verdone

Tra gli attori comici più famosi e apprezzati d’Italia, Carlo Verdone ha realizzato, sin dall’inizio della sua carriera, tanti film di successo. Impossible non averne visto almeno uno. La carriera di Carlo Verdone iniziò a teatro, l’Alberichino di Roma. Egli era un attore di Tali e quali, poi, passò al piccolo schermo. Era il 1977 quando Enzo Trapani, regista, lo notò e lo scelse per uno show televisivo Non Stop che gli fece guadagnare molta fama. Talmente tanta che arrivò al cinema.

Il suo viso rotondo, i suoi occhi dalla grande simpatia ed il carisma hanno convinto il pubblico di tutte le età. Un volto che resterà nell’immaginario collettivo della cinematografia italiana.

Spesso l’attore si è affiancato ad attrici diventate poi famose proprio grazie ai suoi film. Donne che hanno ricoperto non solo il ruolo di mogli e compagne ma anche di madri. Non tutti sanno, infatti, che la sua madre cinematografica è a sua volta famosa. Vediamo perché.

La sua madre cinematografica

La donna che più di frequente ha impersonato sua madre è Silvia che, nella vita di tutti i giorni, oltre ad essere un’attrice di grande talento è stata anche la sorella di un viso molto famoso sul grande schermo.

Non tutti sanno che Silvia è la sorella carnale di Carlo Verdone. Non solo, la sua fama è dovuta anche al fatto che Silvia è la moglie di Christian De Sica. La famiglia Verdone è piena di talenti. Basti pensare che anche papà Mario faceva parte del mondo dello spettacolo ricoprendo il ruolo di critico cinematografico. Luca Verdone, invece, è un regista famoso.

Nata il 5 febbraio del 1958 a Roma, Silvia debuttò in televisione come annunciatrice della Rai. Poi, si prese una pausa dal lavoro per accudire i figli. Successivamente, tornò sulle scene per calcare il palcoscenico del teatro ma anche al cinema diventandone produttrice. A proposito della moglie, Christian De Sica ha affermato: