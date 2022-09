Carlo inarrestabile, scatta il bacio con un’altra: la regina sarebbe furiosa | FOTO

In questi giorni, Re Carlo III è sotto i riflettori, dopo essere succeduto al Regno di Gran Bretagna dopo la mamma, la Regina Elisabetta II. Ma il suo atteggiamento in questi giorni non sarebbe molto gradito alla sovrana scomparsa…ecco perché!

Diventare re non deve essere facile, soprattutto dopo che la propria madre ha regnato ben 70 anni: chissà come si sarà sentito Re Carlo III quando ha saputo che doveva succedere a sua madre, scomparsa lo scorso 8 settembre e celebrata proprio in questi giorni in tutta la Gran Bretagna, la Scozia e l’Irlanda del Nord.

In questi giorni, il nuovo sovrano ha salutato spesso la folla, accorsa sia a Londra che a Balmoral per salutare la Regina per l’ultima volta. Ma una scena in particolare ha attirato l’attenzione di tutti, un momento poco appropriato per un reale come lui.

Re Carlo III e il bacio della discordia: ecco cosa è successo

Già nei primi giorni del suo nuovo regno Re Carlo III ha violato il protocollo reale: è stato, infatti, protagonista di molte polemiche sul fatto di aver fatto un gesto poco consono per il suo ruolo.

Ma andiamo per gradi: purtroppo la Regina Elisabetta II è venuta a mancare a 96 anni la scorsa settimana e, in questi giorni, sono in corso le celebrazioni per la sua morte, che culmineranno con il funerale il 19 settembre.

Intanto, l’ex Principe di Galles Carlo è stato proclamato ufficialmente Re di Gran Bretagna, Scozia e Irlanda del Nord, successore diretto di sua madre.

Dopo 70 anni, Carlo si è ritrovato a regnare al posto di suo madre, ruolo non semplice sicuramente. In queste ore, sono tante le persone accorse a Buckingham Palace e a Balmoral per salutare la regina e Carlo non ha evitato di salutarle.

Infatti, il nuovo sovrano si è avvicinato a molti di loro, in particolare a una donna che, come si vede dalle foto e dai video che girano online, gli ha mostrato il suo affetto baciandolo su una guancia.

Un gesto che ha scioccato i più conservatori, che hanno subito gridato allo scandalo perchè un re non dovrebbe mai prestarsi a un gesto del genere.

Ma Carlo si è mostrato subito affabile e rispettoso con il suo popolo e poi, come dicono alcuni, i tempi sono cambiati e togliere le barriere tra sovrani e popolo a volte fa anche bene.

Chi è la donna che ha baciato Carlo III

La donna protagonista di questo momento che sta facendo il giro del mondo si chiama Jenny Assiminios e, subito dopo l’accaduto, è stata raggiunta dalla CNN che l’ha intervistata.

Le sue parole sono state chiare, l’ha fatto per confortarlo, per dare le condoglianze a un uomo che era provato per la morte di sua madre, accaduta pochi giorni prima.

“Non avrei mai pensato che avrei baciato un re” ha detto Jenny, “ma lui sembrava triste e ho provato l’impulso di confortarlo per la morte della madre”

Ha continuato poi raccontando la dinamica di quel bacio ormai famosissimo, che ha sconvolto non poche persone: “Gli ho chiesto ‘posso baciarla?’ e lui mi ha detto di si. Quindi l’ho abbracciato e sono molto felice di questo”

Insomma, un gesto che ha reso Carlo III un re già molto vicino al suo popolo, pronto a portare avanti quello che la madre ha costruito in 70 anni.