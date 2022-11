Carlo III, vietata la sua entrata a corte: se lo sapesse la regina darebbe di matto

Carlo III non ci sta e cambia le regole dentro il Palazzo Reale: non lo farà mai più entrare a corte. La Regina non ne sarebbe contenta.

Carlo III ha preso in mano la situazione del suo regno e non intende più fare alcun passo indietro. Ha aspettato così a lungo tempo di poter essere Re che al momento sta facendo non pochi cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda modi di fare e protocollo. Ci sono delle tradizioni antiche che il Re non vuole che vadano avanti oltremodo, cancellandole definitivamente. Una in particolare avrebbe destato l’ira della Regina, ma ha fatto contente non poche persone.

Carlo III, il regno sarà diverso?

Dopo 70 anni di regno da parte della compianta madre Regina Elisabetta II, Carlo III ha potuto finalmente entrare in scena da protagonista. È stato un cammino molto lungo e lui ha potuto prepararsi al meglio per questo difficilissimo mestiere.

Sua moglie Camilla Parker è al suo fianco e ha preso molto sul serio il suo ruolo di Regina Consorte, tanto da mettere in discussione i rapporti con William e Kate che prenderanno presto il testimone. Non è tutto, sembra infatti che il Re stia cambiando alcune tradizioni portate avanti dalla Royal Family per anni: la Regina forse non ne sarebbe così contente, ma una buona fetta di persone sì.

La decisione drastica di Re Carlo

Carlo III non prende decisioni solo politiche e in base ai titoli della Famiglia Reale, perché vuole anche cambiare quelle che sono le tradizioni oggi forse non più gradite. Dieci anni fa, quando era un Principe, Carlo ha rinunciato a mangiare il fegato d’oca e oggi prende a cuore le sollecitazioni degli animalisti prendendo una decisione drastica e mai presa prima.

Tutti sanno che il nuovo Re inglese abbia un amore smisurato per gli animali. Tra le tante cose che sono state raccontate dai media, sembra che lui parli con le sue galline quando è nella sua fattoria biologica Duchy Home Farm. Uno spazio di 700 ettari nella residenza a Highgrove House. Che sia vero oppure no, Carlo non ha mai nascosto di amare gli animali e tenerci alle opinioni degli animalisti cercando di creare un mondo futuro migliore.

Oggi ha deciso di bandire il fois gras dal menù di tutte le dimore del Regno. Carlo è già chiamato the Green Royal perché ha sempre pensato al benessere della natura e degli animali, battendosi in ogni modo possibile.

I militanti animalisti del Peta hanno fatto pressioni e il Re ha accolto l’invito a togliere questo tipo di tradizione e alimento dal menù: una scelta che sarà la prima di una lunga serie, considerando le atrocità che vengono inflitte agli animali.

Sono tantissime le persone che hanno ringraziato il Re per questa sua mossa, ma ora la Peta chiede un altro favore: per l’incoronazione dovrebbe usare pellicce sintetiche e non quelle di ermellino.

Carlo III ha in mente una cerimonia sotto tono e semplice, tanto che potrebbe accogliere anche questa novità e fare in modo di diventare un Re attento e al favore degli animali.