Carlo III e Camilla Parker, perché non si sono mai sposati? Dopo anni il vero motivo

Re Carlo e Camilla Parker, perché non sono convolati a nozze da giovani? Dopo anni svelato il vero motivo di questa mancata unione.

Ecco la ragione per cui oltre 30 anni fa, Carlo e Camilla non sono mai convolati a nozze. E chi lo avrebbe mai immaginato? C’entrano loro.

Re Carlo III e Camilla Parker, storia di un amore lungo una vita

Re Carlo III e Camilla Parker, attuale Regina consorte, sono sposati dal 2005. Il loro matrimonio, celebrato civilmente a Londra quando entrambi hanno avuto la possibilità e la benedizione della Regina Elisabetta, di poter finalmente ufficializzare la loro relazione, dura da anni.

Sono passati un bel po’ di anni da quando i nuovi reggenti d’Inghilterra sono diventati marito e moglie, eppure, la loro storia d’amore ha inizio, come sappiamo, ben oltre trenta anni fa.

Come ha dichiarato la biografia di corte, Sally Bedell Smith, i due ex amanti si sono conosciuti in occasione di una partita di polo quando entrambi erano ancora sentimentalmente liberi. I piccioncini iniziarono una relazione che vide però l’interruzione quando Carlo si arruolò nella Marina militare reale.

La storia di come sia andato il loro amore la conosciamo tutti: Charles si sposò con Lady Diana mentre Camilla con l’ufficiale Andrew Parker Bowles. Perché i due però non poterono convolare a nozze? Tutta colpa delle regole imposte dal servizio militare all’allora principe delle Galles? In realtà no, ecco il piano architettato a regola d’arte da loro.

Perché i sovrani d’Inghilterra non si sono sposati da giovani

Carlo e Camilla sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo: convolare a nozze e diventare sovrani d’Inghilterra. Il loro amore che inizia nel 1970, si ufficializza e riconosce legalmente soltanto nel 2005.

La loro storia d’amore inizia oltre trenta anni fa, ma allora, per quale ragione i due non sono si sono sposati? Tutta colpa della casa reale e del padre di lei.

A svelare un retroscena inaspettato è sempre la biografa di corte Sally Bedell Smith. La donna, che sull’ex Principe Carlo ha scritto un libro, parla per l’appunto anche della sua relazione extra-coniugale con Camilla Parker.

Secondo quanto affermato dalla Royal watcher, la Regina Elisabetta che aveva iniziato a percepire i sentimenti che Carlo provava nei confronti della Shand, l’aveva riportato sulla retta via: poco aristocratica e donna troppo navigata, Camilla, per lui e soprattutto per entrare nelle fila nella Royal Family.

L’occasione giusta per allontanarli si presenta quando Carlo si arruola nella Marina militare reale. Il principe rimarrà fuori per un lungo periodo di tempo e in quell’arco temporale, il papà di lei, di Camilla, pubblica un falso annuncio di fidanzamento tirando in ballo un ufficiale inglese, Andrew Parker Bowles, il quale, per non fare una brutta figura agli occhi della classe aristocratica, fu poi costretto a chiedere la mano di Camilla.

Il resto è storia: un amore che poteva nascere fin da subito fu interrotto bruscamente, almeno in pubblico. Lo sappiamo poi tutti come è andata a finire. Anche se Camilla si sposò con il generale Andrew Parker e Carlo convolò a nozze con Diana, i due continuarono ad essere amanti per un lungo periodo di tempo.

“Un matrimonio troppo affollato”, disse Lady Diana in un’intervista rilasciata qualche tempo dopo il divorzio, e aveva ragione. Dunque, se la Regina Elisabetta e il papà di Camilla non si fossero immischiati in questa faccenda, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente per tutti.

Sono passati un bel po’ di anni da quando Carlo e Camilla sono diventati marito e moglie e il loro matrimonio continua a procedere a gonfie vele. Nel 2023 entrambi verranno ufficialmente proclamati reggenti di Inghilterra.

Charles è innamorato della sua Camilla, presenza fondamentale tanto nella sua vita quanto a corte. Per anni la Shand è stata la donna più odiata dell’Inghilterra ma oggi i sudditi si sono quasi abituati alla sua presenza: d’altronde lei è la loro regina.