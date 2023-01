Carello della spesa, non fare questo errore: ti becchi la salmonella mentre fai la fila

Non tutti sanno che anche quando si fa la spesa, bisogna avere mille occhi, perché può essere molto pericoloso se non metti in pratica alcuni accorgimenti. Un grande rischio può avere origine proprio dal carrello della spesa: scopriamo cosa può accadere, da non credere.

Quando ci rechiamo al supermercato a fare la spesa, bisogna mettere in pratica alcuni accorgimenti. Purtroppo, bisogna far attenzione a non commettere mai questo errore, potresti addirittura beccarti alcune malattie infettive, come la salmonella. Ad esempio, lo sai che sarebbe sempre meglio evitare il contatto con i carelli della spesa? Da non credere quello che può accadere: scopriamo di più.

Germi e batteri sui carrelli: lo studio sulla salmonella

Il supermercato è un luogo frequentato da centinaia o migliaia di persone al giorno. In questi ultimi anni, si è sempre più parlato di igiene e sicuramente in questi posti c’è un’alta concentrazione di germi e di batteri. Uno degli oggetti più utilizzati all’interno dei supermercati, è senza dubbio il carrello della spesa.

Secondo una ricerca dell’University of Arizona, eseguita su ben 85 carrelli, tre quarti contengono enterobatteri, ovvero, dei microrganismi che si insidiano nell’intestino. Ad esempio, la Salmonella, sarebbe un gruppo di batteri che fanno parte della famiglia degli Enterobatteri. Questo tipo di malattia infettiva si manifesta con diversi sintomi, come: mal di pancia, diarrea, febbre alta, mal di testa e anche vomito.

Secondo lo studio americano, i carrelli della spesa sono più sporchi dei bagni del supermercato. Il motivo? I bagni vengono puliti con dei disinfettanti e altri prodotti specifichi per l’igiene. Ma i carrelli vengono puliti? La risposta è no. Proprio per questo, bisogna far attenzione quando entriamo in contatto con questi oggetti, infatti, è consigliato tenerli lontani dai bambini, dato che tendono a mettersi le mani in bocca.

Carrelli della spesa pieni di germi e batteri: come comportarsi

Per evitare di entrare in contatto con tutti i germi e i batteri dei carrelli della spesa, sarebbe bene evitare di utilizzare tutte quelle buste di tela, ma di sfruttare i sacchetti di plastica biodegradabili, dato che questi oggetti entrano nelle nostre case, precisamente nelle nostre cucine.

Un altro accorgimento, è quello di pulire ed igienizzare il carello della spesa con un po’ di disinfettante o con delle salviettine, prima di appoggiare le mani o di posizionare i sacchetti di plastica all’interno del carrello.

Ovviamente, è una pratica davvero poco pratica e non affatto veloce, infatti, se non volete disinfettare il carrello della spesa perché andate di fretta o per altri motivi, cercate di disinfettare sempre le vostre mani, in questa maniera, ridurrete la possibilità di contrarre malattie infettive o di entrare in contatto con germi e batteri.