Carburanti, la benzina più cara proprio in questa regione: chi sono gli sfortunati

Partono i cartelloni esposti con i prezzi dei carburanti, la benzina più cara è in questa regione e non solo. Scopriamo dove!

Con il via libera ai cartelli del carburante, che i gestori sono obbligati ad esporre a partire dal primo agosto, la benzina è risultata più costosa in due regioni del nostro paese.

I dati vengono forniti quotidianamente ai gestori dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che fornisce la media nazionale in autostrada e quella quotidiana che c’è in ciascuna regione. L’obbiettivo è quello di praticare prezzi trasparenti e rendere consapevoli i consumatori. Vediamo quali sono le regioni in cui la benzina è più cara.

La benzina più cara è in questa regione

Come previsto dal decreto voluto dal governo, nella giornata del primo agosto Mimit ha pubblicato i dati sui carburanti sul proprio portale. I dati riguardavano i prezzi presenti in ciascuna regione presso le aree di distribuzione dislocate lungo la penisola italiana.

Da questi dati hanno attinto i gestori dei distributori per stabilire i prezzi dei carburanti ed esporli con i cartelloni. Secondo i dati estrapolati dai gestori, in due regioni è risultata più costosa la benzina, precisamente a Bolzano e in Puglia.

A Bolzano è stata esposta con un prezzo pari a 1,945 euro al litro se erogata con il self service, mentre in Puglia è stata esposta a 1,943 euro al litro. A seguire c’è stata la Calabria, dove il prezzo al litro è stato pari a 1,939 euro. In Veneto e nelle Marche i prezzi praticati sono stati invece inferiori.

Benzina più cara in autostrada

Dai dati pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy riguardanti le stazioni di servizio presenti lungo le autostrade la benzina è risultata il carburante anch’esso più caro. Infatti, sempre in modalità self service, il prezzo della benzina è stato pari a 1,984/litro in media.

Invece, per quanto riguarda il gasolio, in media il prezzo si è attestato a 1,854 euro al litro sempre in modalità self. Per quanto riguarda il gpl il prezzo medio è stato di 0,837 euro al litro, invece quello del metano di 1,54 euro al litro.

Il cartello guida per i consumatori

I gestori sono stati quindi obbligati dall’entrata in vigore del decreto ad esporre il cartello contenenti i prezzi dei carburanti nella propria area di servizio. Nel cartello devono essere apposti i prezzi di benzina, gasolio, GPL e metano, sia il prezzo medio nazionale che quello praticato dal gestore.

L’Unem ha fornito ai consumatori una sorta di guida per comprendere come verranno esposti i cartelli, in quali orari e cosa vuol dire doppio prezzo. Scopo della guida è aiutare i consumatori a scegliere in maniera consapevole e rapida.

In queste ultime settimane i prezzi dei carburanti hanno subito dei rialzi. La benzina è cresciuta di 1,91 centesimi e il gasolio di 1,76. Benedetto Mineo, garante per la sorveglianza dei prezzi, in una conferenza stampa ha detto che quanto sta succedendo sta accadendo anche sul mercato internazionale. Mineo ha assicurato che non ci sono speculazioni da questo punto di vista.

Nei giorni successivi verrà pubblicato un vademecum per i consumatori su tutto ciò che riguarda i carburanti e sui cartelli riportanti il prezzo medio e doppio.

Operazione trasparenza per i carburanti

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, ha detto che il cartellone sarebbe partito dal primo agosto e avrebbe contenuto i prezzi medi dei carburanti. Ogni consumatore in questo modo potrà accertare il prezzo più conveniente dove fare carburante.

Il ministro ha aggiunto che se i consumatori trovano anomalie sui prezzi possono sporgere denuncia. Urso ha ribadito che si tratta di una operazione straordinaria per garantire la massima trasparenza sul prezzo dei carburanti e mantenerli così ad un prezzo inferiore rispetto a quelli internazionali.