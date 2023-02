Carburante, oggi i prezzi in discesa

By

Nella giornata di oggi 6 Febbraio pare che i costi di gasolio e di benzina siano in discesa.

Attualmente la benzina viene proposta al pubblico, nella modalità Self, a 1,874 euro al litro mentre il diesel viene venduto a 1,914 euro al litro.

Prezzi del carburante in discesa

A partire da domenica 5 febbraio è entrata in vigore la legge riguardo l’embargo sui prodotti raffinati russi.

Nonostante ciò, la rete di carburanti ancora non ne ha ottenuto gli effetti benefici.

Infatti, in base alle rilevazioni di Staffetta quotidiana, Q8 ed Eni hanno visto una diminuzione di un centesimo sul diesel proprio com’è accaduto per le stazioni di servizio di Tamoil ed IP anche se in questo caso la discesa si è verificata sia sulla benzina che sul diesel.

Secondo ciò che è possibile leggere, sembra che il mercato dei prodotti petroliferi del Mediterraneo durante la giornata di venerdì 3 febbraio abbia chiuso con dei dati fortemente al ribasso.

Per quanto riguarda il GPL, IP e Q8 hanno visto un aumento di un centesimo.

Le medie dei prezzi in Italia

La domanda a questo punto che molti si stanno ponendo è: qual è il prezzo della benzina e del diesel in Italia?

Facendo riferimento ai dati comunicati da parte dei gestori presso l’osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico e che sono stati poi elaborati dalla Staffetta, pare che dalle ore 8:00 di domenica 5 febbraio siano questi i dati rilevati su circa 18.000 stazioni di servizio:

la benzina nella zona dedicata al self-service , viene venduta 1,874 euro al litro ;

nella zona dedicata al , viene venduta ; il diesel, sempre al self-service , viene venduto a 1,914 euro al litro ;

sempre al , viene venduto a ; al servito, la benzina è proposta al costo di 2,012 al litro ;

la è proposta al costo di ; il diesel al servito viene venduto a 2,034 euro al litro ;

viene venduto a ; per quanto riguarda il GPL, il costo al servito è di 0,794 euro al litro ;

il costo al servito è di ; prezzo molto più alto per il metano il quale è proposto al costo di 2,019 euro al kg al servito;

il quale è proposto al costo di al servito; il gnl viene proposto invece al costo di 2,347 euro al kg.

Situazione molto più onerosa invece è quella che si verifica nelle stazioni di servizio sulle autostrade.

Qui la benzina viene proposto al pubblico al costo di 1,946 euro al litro mentre il gasolio, sempre al self service, viene venduto a 1,967 euro al litro per quanto riguarda il GPL, il costo è di 0,888 euro al litro mentre il metano viene venduto a 2,025 al kg e il gnl a 1,877 al kg.

Sono queste le quotazioni dedicate ai prodotti raffinati nel Mediterraneo dopo che il mercato si è chiuso venerdì 3 febbraio.

In quell’occasione la benzina è stato valutata a 581 euro per 1000 litri, il diesel ad un costo di 632 per 1000 litri.

Sono questi invece i valori compresi di accisa secondo la quale la benzina viene venduta a 1.309,30 euro per mille litri mentre il diesel a 1.2049,39 euro per mille litri.