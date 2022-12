Cappa della cucina unta, come sgrassarla: servono solo 3 ingredienti

La cappa della cucina unta non è funzionale e igienica. Per rimetterla a nuovo basteranno solo tre ingredienti.

È uno degli strumenti che sono presenti in cucina tra i più importanti. Oggi la cappa è proposta in maniera altamente tecnologica, sia in alto e sia in basso per eliminare ogni tipo di odore che si sviluppa durante la cottura degli alimenti. È importante che, per igiene e per funzionare al meglio, questo strumento venga pulito adeguatamente e ogni volta che si finisce di cucinare. Nel momento in cui ci ritroviamo con una cappa unta è il momento di agire, con soli tre ingredienti naturali in questo modo.

Ogni quanto deve essere pulita la cappa?

L’evoluzione del design della cucina ha portato a progettare la cappa della cucina in modo accattivante. In linea generale questi strumenti sono realizzati in acciaio inox e bronzo, oppure rame sino alle più avanzate con controllo wi-fi oppure ci sono anche quelle fatte a mano e personalizzate.

Qualsiasi sia il suo lato estetico e funzionale, la cappa nasce per catturare tutti gli odori che vengono sprigionati mentre si cucina al fine che l’aria sia pulita e non ci siano olezzi di vario tipo. Un punto a favore è il pensare alla cappa come elemento di design e di arredo, cercando di pulirla sempre in maniera approfondita esattamente come il resto della cucina.

Bisogna sempre pensare che la sua funzione è quella di aspirazione dei vapori e dei fumi, spesso infatti ci si ritrova con la parte esterna della cappa completamente ricoperta da grasso e unto. Chi cucina tutti i giorni è invitato a pulire la parte esterna ogni giorno e la parte interna almeno una volta alla settimana.

Le persone che cucinano di rado, invece, potranno pulire gli interni una volta al mese ma l’esterno comunque ogni volta che si termina di cucinare. Se una cappa viene lasciata sporca i rischi sono tantissimi, come il suo malfunzionamento e uno spreco totale di energia elettrica.

Nel momento in cui grasso e unto sono evidenti, la cappa non potrà aspirare e si avrà anche una mancata igiene in cucina. Non solo l’esterno, ma anche il filtro, con il grasso che potrebbe colare sul fornello o sulle pietanze sciolto dal vapore che si produce mentre si cucina.

Cappa unta della cucina: solo tre ingredienti

Nel momento in cui la nostra cappa è un accumulo di grasso e unto, bisogna correre subito ai ripari. Non è necessario acquistare dei prodotti al supermercato, ricchi di additivi e conservanti che non sono amici della natura e tanto meno del portafoglio.

Per pulire la cappa servono solo tre ingredienti completamente naturali:

Sapone di Marsiglia in scaglie

Sapone Giallo

Acido Citrico

Straccio pulito

Spugnetta nuova/pulita

Come procedere?