Capolavoro Trevisan a Parigi, Martina è in semifinale!

E’ iniziata nel migliore dei modi la giornata del Roland Garros che stasera si concluderà con la super sfida in programma sul Philippe Chatrier tra Novak Djokovic e Rafael Nadal.

C’è anche il tennis italiano nelle semifinali del Roland Garros 2022, la tennista italiana Martina Trevisan ha sconfitto la giovane canadese Fernandez arrivando dove mai avremmo pensato, tra le migliori quattro della terra parigina.

Ora Martina aspetta la vincente del match tra Gauff e Stephens per scoprire la sua avversaria nel match in programma tra due giorni sul campo principale dello slam di Parigi

Il fascino del Roland Garros ha risvegliato ancora una volta il nostro orgoglio portandoci nuovamente in fondo ad un torneo che per noi italiani ha sempre un appeal particolare.

Martina Trevisan riesce nell’impresa di eguagliare Sara Errani che nel 2013 raggiunse proprio la semifinale del torneo senza riuscire a completare il capolavoro.

La speranza della tennista toscana è quella di emulare un’altra bandiera del nostro tennis, l’ex tennista Francesca Schiavone che nel 2010 alzò al cielo di Parigi la Coppa dei Moschettieri.

Una maratona quella di Martina Trevisan che ha avuto la meglio della giovane Fernanez dopo oltre due ore di intenso tennis.

6/2,6/7,6/3 per l’azzurra che ha sempre condotto il gioco con personalità e senso tattico spinta da un servizio preciso e da un dritto che in questo torneo sta facendo la differenza.

Emozionata e felicissima Martina si è lasciata andare ad un urlo di gioia nell’intervista a caldo, ringraziando pubblicamente Flavia Pennetta e Francesca Schiavone per il supporto che le stanno dando in questa sua avventura a Parigi.

Moment of a lifetime 🙌@MartinaTrevisa3 becomes the first Italian woman to reach the semi-finals in Paris since Errani in 2013, defeating Fernandez 6-2, 6-7(3), 6-3#RolandGarros pic.twitter.com/R1eESUGQjR

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2022