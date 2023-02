Cantano insieme all’Ariston i pilastri della musica italiana: Albano, Ranieri e Morandi

La reunion voluta da Albano lo ha visto cantare insieme al Festival di Sanremo poco fa insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi.

Tre degli artisti più importanti della musica italiana si sono uniti in una bellissima pagina di questa seconda puntata della 73esima edizione, facendo ballare gli spettatori ed emozionandoli con brani come “Perdere l’amore” e “Uno su mille ce la fa”.

Albano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri insieme

Molti attendevano questo momento preannunciato per quanto riguarda la seconda serata del Festival della Canzone Italiana e finalmente è arrivato a solo un’ora dall’inizio della serata.

Affianco al conduttore Amadeus a illuminare la scena è stasera la giornalista Francesca Fagnani e ovviamente il grande Gianni Morandi che si è reso protagonista di un trio inedito e spettacolare.

Insieme ad Albano e Massimo Ranieri ha creato uno show pazzesco con un meedley delle canzoni più belle del repertorio dei grandi artisti amati non solo dalle vecchie generazioni ma anche dalle più recenti.

Inizialmente ci sono stati momenti di goliardia generale e grande festa con brani come “Andavo a 100 all’ora”, poi l’atmosfera si è fatta più intima ed emozionante, grazie anche al gioco di luci che ha creato un’atmosfera perfetta. Ecco quindi che i tre cantanti hanno sfoderato in una sorta di amichevole duello anzi triello, i loro migliori successi come “Perdere l’amore”, “Uno su mille ce la fa” ed “È la mia vita”.

Il pubblico chiede addirittura il bis dopo un’esibizione a tre che mai si era vista prima e gli artisti hanno accontentato i presenti intonando “Il nostro concerto”, brando di Umberto Bindi.

Il compleanno di Albano

Con l’occasione è stata fatta una sorpresa proprio a colui che voleva queto incontro canoro, Albano.

L’artista di Cellino San Marco infatti festeggerà quest’anno il suo 80esimo compleanno e con l’occasione è previsto a maggio un suo grande concerto per fare festa con i suoi fan.

Come poteva non essere ricordato il suo compleanno in un evento così importante come quello che si sta tenendo all’Ariston? Ecco quindi che Amadeus alla fine dell’esibizione ha fatto entrare ben 4 torte gigantesche, ognuna con le candeline 20 e con i titoli delle canzoni più famose.

Per chiudere il bellissimo momento con tanto di auguri cantati, applausi e spegnimento di candeline, l’artista ha dimostrato di essere sempre giovane facendo al volo alcune flessioni davanti agli occhi sbigottiti dei presenti.

Al ritorno da questo bellissimo momento per il quale si è complimentato molto anche il conduttore, Morandi non ha avuto molto parole, lo ha definito però con una che le vale tutte, “Emozionante”.