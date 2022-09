Canone RAI, ufficiale: la lista di chi non dovrà sborsare più 1 euro | Esonerato per sempre

Il Canone Rai è una delle tasse più detestate. Ora esce la lista di chi non dovrà pagarlo più ed è esonerato per sempre.

È una imposta odiata e detestata da tutti. Il Canone Rai è obbligatorio e per fare i modo che tutti paghino la cifra, il Governo Renzi ha pensato di introdurla direttamente all’interno della bolletta della luce.

Con il nuovo Governo, dopo il 25 settembre, cambierà qualcosa? Non ci sono risposte in merito, ma tutti sperano in qualcosa di diverso.

Essendo una tassa che non è mai stata completamente compresa dagli italiani, tutti cercando di capire come non pagarla. Ed ecco che spunta la lista dei soggetti che non sono tenuti a pagare il canone Rai e quali sono le modalità della domanda.

Canone Rai obbligatorio: tutti devono pagarlo?

Come tutti sappiamo, il canone Rai è stato accorpato alla bolletta dell’energia elettrica nel 2016 dal Governo Renzi. L’Agenzia delle Entrate, subito dopo un controllo, ha voluto evidenziare chi siano i soggetti esenti che non devono pagare questo canone.

A seguito di una serie di accordi a livello mondiale, diplomatici – militari – forze Nato e funzionari del consolato o organizzazioni internazionali non devono pagare il canone. Insieme a questo gruppo, ci sono anche dei cittadini italiani che possono essere esenti a seconda dell’età, del reddito e di alcune particolarità da mettere in luce e comunicare.

Esenzione Canone della Rai, la lista di chi non deve pagarlo

Prima di tutto, gli anziani over 75 con un reddito annuo che non supera gli 8.000 euro non devono assolutamente pagare il canone. Non solo, essendo la tassa di possesso dell’apparecchio televisivo (e non uso) i soggetti che non ne hanno neanche uno in casa non devono pagare alcuna cifra.

In alcuni casi, il Governo ha parlato di escludere le persone che beneficiano della legge 104, ma sino adesso sono obbligati a pagare e non hanno alcuna esenzione. Al contrario, chi rientra all’interno della legge 104 e risiede in una RSA allora può richiedere di essere esentato dal pagamento del Canone Rai, esattamente come gli ospiti delle strutture per anziani.

I soggetti che risiedono in una casa di riposo ma sono in possesso di una televisione nel loro appartamento, dovranno pagare il Canone come tutti gli altri.

Il discorso delle case di riposo è complesso, infatti che possiede ancora casa propria non dovrà essere titolare di una televisione o di un contratto della luce.

Come fare domanda per l’esonero

I soggetti che possono richiedere l’esonero devono fare domanda, perché non è una esenzione automatica. L’Agenzia delle Entrate rilascia il modulo e si dovranno allegare documenti richiesti e copia della carta di identità.

Per chi non fosse affine con questo genere di procedure, si può rivolgere al patronato. Tutte le esenzioni sono state confermate anche per il 2023.