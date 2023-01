Canone Rai ridotto, chi paga la metà nel 2023: controlla se sei anche tu in lista

Ecco chi beneficierà de Canone Rai ridotto: i fortunati chi pagheranno la metà nel 2023 sono loro.

Per l’anno 2023 è previsto un interessante sconto, per quanto concerne il canone della Rai. Lo sconto in questione equivale a una percentuale del 30%. Ma chi potrà beneficiarne? Ecco l’opportunità di risparmiare che è stata data agli esercizi commerciali correlati al ristoro e alle strutture ricettive.

Chi potrà beneficiare dello sconto e dell’esenzione: canone Rai ridotto

Per merito del Decreto Sostegni, è stato stabilito uno sconto corrispondente al 30% per quanto riguarda il Canone Rai.

Il Decreto Sostegni ha programmato questo sconto sul Canone Rai, ma unicamente per determinate imprese. Difatti questo genere di agevolazione è prevista ad esempio nei confronti dei proprietari di alberghi, di campeggi, bar e ristoranti.

Ecco che proprio loro potranno beneficiare di questo sconto.

Nel caso in cui i contribuenti avessero già provveduto al pagamento prima dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni, riceveranno il riconoscimento di un credito d’imposta corrispondente al 30%. Quest’ultimo non andrà a concorrere con l’attuazione del reddito imponibile.

Quindi le strutture che potranno usufruire di questo sconto sono: i villaggi turistici, le case vacanza, gli hotel, gli alberghi, i bar, i pub, i ristoranti e i campeggi.

Questo sconto ha validità unicamente per chi non è soggetto alla tariffa di genere ordinario del Canone Rai. Pertanto è idoneo per tutte quelle attività che fanno il versamento del canone speciale.

Come è accaduto negli anni passati, anche nel 2023 sono tenuti al pagamento del Canone Rai tutti quegli individui che hanno nelle loro abitazioni un televisore o comunque un apparecchio che gli permette la ricezione dei canali della televisione.

L’importo della tassa annuale corrisponde sempre a 90 euro e anche quest’anno sarà addebitato direttamente sulla bolletta dell’energia elettrica.

Un aspetto importante da sottolineare è che non tutti sono obbligati a svolgere tale pagamento nell’anno 2023. Difatti risulteranno in vigore dei precisi esoneri realizzati appositamente per quest’anno. Esoneri che avranno scadenze differenti, in base ai soggetti in questione e alle loro richieste.

Esenzione dal Canone Rai, come si ottiene?

Per quanto riguarda gli esonerati dal pagamento del Canone Rai, rientrano le seguenti categorie: coloro che hanno compiuto 75 anni e che dispongono di un reddito annuale di massimo 8.000 euro; i militari e i diplomatici, coloro che non hanno apparecchi televisivi nella loro casa e i rivenditori e negozi che riparano gli apparecchi televisivi.

Per quanto concerne gli anziani di minimo 75 anni, il limite del reddito deve essere considerato andando a calcolare le somme percepite dal soggetto richiedente, unite a quelle che risultano percepite dal coniuge.

In riferimento ai militari, è fondamentale sottolineare un aspetto: se un appartenente alle Forze Armate si dovesse trovare in un appartamento privato posizionato internamente a una struttura militare, non potrà in questo caso usufruire dell’esonero del pagamento del Canone Rai.

Per poter essere beneficiari dell’esenzione del Canone Rai, è assolutamente essenziale effettuare la presentazione di un’apposita dichiarazione sostitutiva, riguardante il canone di abbonamento alla televisione per un utilizzo privato.

Tale dichiarazione si deve provvedere poi a presentarla con allegata la fotocopia non autenticata di un documento d’identità personale.

Esistono due modalità per la presentazione di questo tipo di dichiarazione: si può scegliere di consegnarla direttamente a un Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate oppure si può spedire. In quest’ultimo caso bisognerà inviare una raccomandata all’apposito indirizzo dell’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso si dovrà provvedere entro il 30 aprile del 2023, per l’esonero annuale. Mentre la data per il secondo semestre è quella del 31 luglio.

La dichiarazione sostitutiva, busogna ricordare, ha una validità annuale. Ne consegue che puntualmente ogni anno si dovrà provvedere a compilare e inviare una nuova dichiarazione.

Insomma questo è sicuramente quello che si deve sapere se i fortunati vogliono usufruire di questo sconto: basta seguire alla lettera tempistiche, indicazioni che sono state date e la documentazione utile e il gioco sarà fatto.