Canone Rai eliminato o diminuito, le ipotesi di Salvini

A seguito del Festival di Sanremo, Matteo Salvini, il segretario della Lega, ha affermato di avere intenzione di diminuire o addirittura eliminare il canone RAI.

Per il segretario della Lega è necessario ripensare molto al ruolo del Servizio Pubblico, un’idea su cui sembra essere pienamente d’accordo il Codacons.

Salvini e la modifica del canone Rai

A seguito del termine del Festival di Sanremo, molte sono state le tensioni che hanno visto come protagonista Matteo Salvini e alcuni dei vertici rari.

A questo riguardo il segretario della Lega ha affermato di essere intenzionato a portare avanti una riflessione sul canone.

Nel momento in cui ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Telelombardia, il segretario della Lega ha affermato, con molta convinzione, che “bisogna togliere il canone Rai dalla bolletta e lavorare per ridurlo, abbassarlo o, come in altri Paesi europei, per eliminarlo”.

Matteo Salvini è strettamente convinto che deve essere ripensato il ruolo del Servizio Pubblico svolgendo uno sguardo gli altri paesi europei da prendere come esempio.

Ai microfoni di Aria Pulita, un programma trasmesso su 7Gold, Matteo Salvini ha dato vita ad una vera e propria discussione: “Se non rispondi alle polemiche, a litigare con Fedez, con Tizio, con Caio questo non vuol dire che il canone Rai in bolletta vada bene così, che la Rai funzioni così che gli stipendi milionari debbano proseguire e che gli agenti privati possano andare e fare sulla televisione pubblica pagata dagli italiani”.

Secondo il politico è quindi molto importante riflettere a lungo su quello che è il ruolo del Servizio Pubblico e sul fatto che tutti gli italiani sono costretti a pagare un canone poco apprezzato.

Per lui è di fondamentale importanza eliminare il canone dalla bolletta oppure di mettersi d’impegno per cercare di diminuirlo o di azzerarlo. “A prescindere da Sanremo, ma i costi miliardari in un momento come questo non possono essere messi a carico dei cittadini”.

Cosa ne pensa il Codacons

A seguito di un intervento di Matteo Salvini, anche il Codacons ha voluto dire la sua opinione.

L’associazione infatti afferma che attualmente il canone Rai risulta essere la tassa più detestata dagli italiani è che è giunta ormai ora di abolirlo definitivamente: “Riteniamo che i tempi siano oramai maturi per procedere ad una abolizione totale del canone Rai, considerato il nuovo scenario del mercato televisivo italiano e la possibilità per la Rai di concorrere ad armi pari con le altre reti attraverso la raccolta pubblicitaria”.

Codacons conclude affermando che la presenza del canone Rai nella bolletta pesa ancora di più sulla spesa degli utenti per quanto riguarda le forniture elettriche.

Così facendo, il tutto diventa ancora più difficile da pagare soprattutto in questo periodo in cui i rincari sono ormai giunti alle stelle.