Cannucce, 6 fantastiche idee di riciclaggio: come riutilizzarle in poche mosse

Cannucce, come riutilizzarle in poche mosse? Ecco per te 6 fantastiche idee che ti consentiranno di dare vita ad oggetti utilissimi. L’arte del fai da te viene in tuo soccorso anche in questa occasione.

L’arte del fai da te ti consente di mettere alla prova la tua creatività. Pronto a metterti ancora in gioco? Oggi parliamo delle cannucce! Sai come le puoi riutilizzare in poche mosse? Ecco 6 trucchetti per creare con questi semplici oggetti cose davvero incredibili.

L’arte del riutilizzo intelligente per evitare sprechi

Ci sono cose che sono destinate alla pattumiera ed altre invece che possono ritornarci estremamente utili. Rimarrai sorpreso nello scoprire quante cose, con gli oggetti che credi siano ormai da buttare, puoi invece realizzare.

Tutto quello che ti ritrovi in casa o anche negli scatoloni riposti in cantina può tornarti utile. Con un po’ di ingegno, creatività e anche pazienza puoi dare vita a nuovi oggetti partendo da un materiale di base semplice.

Per esempio, sai che con delle bottiglie di plastica puoi creare dei vasetti carini in cui far crescere le tue piante? Tra l’altro puoi anche appenderle ad una parete libera per creare uno spazio verde ed ecologico super carino.

Con dei vecchi cassetti che butteresti invece nel camino, puoi realizzare un tavolino con delle ruote da spostare all’occorrenza nella stanza che preferisci e all’interno del quale poggiare libri, telecomandi o oggetti di piccole dimensioni.

Tutto insomma può essere riciclato in maniera consona. Oggi vogliamo mostrarti ciò che puoi fare invece con delle cannucce e dunque come riutilizzarle con il riciclo intelligente. Ecco 6 trucchetti che non devi lasciarti sfuggire.

Cannucce, come riutilizzarle in maniera creativa

Tantissimi sono gli oggetti che abbiamo in casa e che possiamo destinate ad utilizzi diversi da quelli per cui sono nati. Oggi vogliamo mostrarti come delle semplici cannucce le puoi riutilizzare in maniera creativa.

Sì, esse sono belle a vedersi perché colorate, sono economiche e anche molto utili ma non servono solo per bere. Di seguito ti indichiamo 6 idee carine per dare vita a qualcosa di raffinato, chic o semplicemente utile, da realizzare proprio con le cannucce.

Pronto ad accendere la tua creatività? Iniziamo!

Vaso per i fiori

Con delle cannucce colorate puoi creare un carinissimo vaso portafiori. Il procedimento è davvero semplicissimo. Procurati una bottiglia o un vaso e ovviamente tante cannucce colorate o di un colore solo se preferisci.

Proprio queste ultime dovrai tagliarle all’altezza necessaria per adattarla ai bordi nel tuo vaso e attaccarle con colla a caldo le une accanto alle altre assicurandoti di non lasciare nemmeno un po’ di spazio tra di loro.

2. Flauto per bambini

Questo modo di riutilizzare le cannucce divertirà sicuramente i più piccolini! Come realizzare un flauto che suona per davvero? Ecco il procedimento semplicissimo.

Procurati 8 cannucce, un paio di forbici dalla punta arrotondata e del nastro adesivo. Prendi una prima cannuccia e mettila da parte per il momento. Prendine una seconda e tagliala ad una lunghezza di 2 centimetri.

Poi una terza che dovrà misurare il doppio della seconda e cioè 4 centimetri. Procedi in questo modo fino all’ultima cannuccia. Quando avrai tagliato tutte le cannucce, mettile le une accanto alle altre in ordine crescente ed incollale senza lasciare spazi, con l’aiuto del nastro adesivo. Flauto pronto! Carino, vero?

3. Cornice

Un’altra idea molto carina per riutilizzare le cannucce è fare una cornice. Anche in questo caso il procedimento è davvero semplice. Il numero di cannucce varia a seconda della grandezza della cornice.

Per una di medie dimensioni, te ne serviranno almeno 50. Tagliale delle dimensioni che preferisci o dai loro una forma. Poi, incollale con nastro adesivo su di un pezzo di cartone che avrai ritagliato della forma e dimensione che preferisci. La tua cornice è pronta!

4. Quadro

Con le cannucce puoi realizzare anche dei simpatici quadretti da appendere alla parte della tua stanza preferita. Il più carino da realizzare? Quello a forma di sole!

Ritaglia un cerchio, delle dimensioni che vuoi, da un cartoncino e dipingilo con le tempere del colore che preferisci. Da esso, fai partire tanti raggi che saranno rappresentati dalle cannucce!

Prendine tante, di colori diversi e tagliale di differenti lunghezze. Incollale al cartoncino con un po’ di colla a caldo. Il tuo splendido sole è pronto ad illuminare ogni ambiente.

5. Ventaglio

Le cannucce possono dare vita anche ad uno splendido ventaglio, perfetto da utilizzare prossimamente in vista della stagione estiva.

Prendi 15 cannucce e dai loro la forma tipica del ventaglio, aiutandoti ad incollarle tra di loro con la colla a caldo. Procurati poi dei fili di lana colorati ed incollali sulle cannucce o in alternativa, prima di incollare le cannucce, salda i fili di lana ad esse con la colla a caldo. Ventaglio fatto!

6. Portapenne

Ecco l’ultima idea creativa che ti proponiamo: un utilissimo portapenne! La sua realizzazione è estremamente semplice.

Prendi un rotolo di carta igienica e chiudi una parte con un disco di cartone. Taglia le cannucce della lunghezza giusta a ricoprire il cilindro all’interno del quale metterai le tue penne e matite. Incolla le cannucce con colla a caldo. Fatto!

Visto quante creazioni utili e carine si possono realizzare con delle semplici cannucce? Così puoi riutilizzarle dando vita a cose nuove! Non buttare mai via nulla! C’è sempre un modo intelligente di riutilizzare tutto.