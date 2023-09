Cane cieco rivede la sua famiglia dopo l’intervento chirurgico: la storia di Duffy

Ha emozionato tutto il mondo la storia di Duffy, il cane cieco che dopo un intervento torna a vedere. Ecco come si è comportato quando ha rivisto dopo un lungo periodo di cecità la sua famiglia.

Duffy è un Irish Terrier adottato da una giovane famiglia inglese che lo ha sempre accudito e amato come fosse un figlio. A causa però di alcuni problemi di salute, il loro amico a quattro zampe perde la vista. Ecco il video che ha fatto il giro del mondo: questa la sua reazione dopo aver visto i suoi padroni.

Cani e padroni: quel legame speciale che nemmeno la malattia può spezzare

I cani sono esseri speciali, creature dolcissime cui destinare solo amore e affetto. Alcuni sono più sfortunati: subiscono violenze e abbandoni. Altri invece hanno la fortuna di essere accolti in famiglie che li accudisco proprio come se fossero figli.

I nostri amici a quattro zampe sono in grado non solo di mostrarci tutto l’amore di cui sono capaci ma anche di difenderci e proteggerci in ogni situazione anche se non appartengono a noi. Ha fatto per esempio commuovere la storia di un cane che ha sventato un attentato a un matrimonio, salvando gli ospiti e gli sposi ma perdendo purtroppo lui la vita.

Oggi vogliamo raccontarvi invece una storia a lieto fine, quella di Duffy, un cane cieco che dopo l’intervento rivede la sua famiglia: la sua reazione ha emozionato tutti.

Cane cieco rivede la sua famiglia dopo l’intervento: questa la reazione

Era un cucciolo di appena due mesi Duffy, quando arriva nella famiglia di May e Benjamin. Un Irish Terrier dal manto marrone e dagli occhi dolci, entra come un uragano nelle vite dei suoi padroni a cui si affezionerà subito.

Ha trascorso 8 anni felici tra coccole, carezze e viaggi prima che la sua famiglia scoprisse una terribile verità. Dopo aver notato alcuni sintomi piuttosto preoccupanti come l’incontinenza, la disidratazione e l’insorgenza di un appetito incontrollato, Duffy viene portato dal veterinario.

Non ci sono purtroppo per lui buone notizie: il dolce cucciolo soffre di una grave patologia che interessa il fegato ma soprattutto di un’altra malattia che in alcuni casi può diventare pericolosa se non addirittura fatale, il diabete canino.

Purtroppo i veterinari non danno speranze ai padroni di Duffy: il cane è destinato a perdere la vista. Di lì a pochi mesi dalla diagnosi, diventerà infatti totalmente cieco. Inizia una nuova vita per il cagnolino che si ritroverà a vivere in una casa, quella che per 8 anni è stata il suo rifugio, il suo posto sicuro, che gli sembrerà pericolosa e sconosciuta.

May e Benjamin non si arrendono. Duffy viene sottoposto a diverse visite specialistiche ma nessuno sembra avere una cura per lui fino a quando un medico prende a cuore il suo caso. Il veterinario lo informa di un nuovo intervento, piuttosto costoso, che potrebbe però restituire la vista al cucciolo.

I padroni di Duffy sono disposti a tutto pur di restituire la vita felice e serena di un tempo al loro cagnolino. Ecco dunque che il dolce Irish Terrier subisce il suo primo intervento chirurgico.

Fortunatamente tutto va per il meglio ma la riabilitazione è lunga. Duffy è costretto a rimanere lontano dalla sua famiglia per quasi 8 mesi. Poi, dopo tanta attesa, arriva il momento più bello: l’incontro del cucciolo con i suoi padroni.

Questo è il video che ha commosso ed emozionato il mondo:

La cosa più bella che vedrai oggi: cane cieco rivede la sua famiglia dopo l’operazione 😭😭❤️ pic.twitter.com/kETBTO7slz — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) August 30, 2023

Come si può vedere dal filmato, il cane è inizialmente spaventato e irritato ma tutte queste brutte sensazioni svaniscono immediatamente quando finalmente rivede i suoi padroni.

La coda che scodinzola e gli occhi che sorridono sono la testimonianza che Duffy è finalmente tornato a rivivere. Questo straordinario veterinario gli ha restituito non solo la vista ma anche una vita serena insieme a May e Benjamin.