Candida auris, il fungo killer che preoccupa gli scienziati Usa

La Candida auris è un fungo patogeno che ha attirato l’attenzione degli esperti negli ultimi anni. Questo microrganismo può causare infezioni gravi, in particolare nei pazienti che hanno un sistema immunitario compromesso o che sono stati sottoposti a interventi chirurgici invasivi o ad altri trattamenti medici intensivi.

Ci sono preoccupazioni riguardo alla Candida auris poiché può essere difficile da diagnosticare e da trattare. Sembra infatti difficile scoprire che un paziente ne sia affetto e ciò può quindi provocare dei focolai.

Anche in Italia pochi giorni fa è stato appurato il primo caso e dopo essere usciti da anni di pandemia si cerca di essere più cauti. A quanto ne sappiamo la Candida auris è stata identificata per la prima volta nel 2009 in Giappone e si è poi diffusa in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, rispetto all’anno. precedente i casi sono raddoppiati, preoccupando così gli esperti.

Le parole degli esperti

Gli esperti ritengono che la Candida auris sia particolarmente preoccupante poiché è resistente a molti degli antifungini comunemente utilizzati per il trattamento delle infezioni fungine. Ciò significa che il trattamento di un’infezione da Candida auris può essere difficile e richiedere l’uso di farmaci antifungini più potenti e costosi.

Per prevenire la diffusione di Candida auris, gli esperti raccomandano di adottare pratiche di igiene adeguate. Si consiglia il lavaggio frequente delle mani e la disinfezione delle superfici, specialmente in ambienti sanitari. Inoltre, è importante riconoscere rapidamente e trattare le infezioni da Candida auris per evitare la diffusione del fungo.