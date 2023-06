Canazei, pullmino esce di strada e si ribalta: 4 feriti gravi

Grave incidente stradale a Canazei dopo le 8.30 di questa mattina. Un pullmino esce di strada e si ribalta. Secondo una prima ricostruzione il bilancio è di 7 feriti, 4 di questi in gravi condizioni. Fortunatamente nessuno di essi è in pericolo di vita. Tempestivi sono stati i soccorsi che sono sopraggiunti sul luogo.

L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 242 in direzione Passo Sella in provincia di Trento. A bordo del pullmino in totale erano 7 le persone a bordo, tra di loro anche un bambino di 11 anni.

L’incidente stradale a Canazei

Questa mattina, dopo le 8.30, lungo la strada statale 242 che collega Canazei in direzione Passo Sella in provincia di Trento, un pullmino per cause ancora da accertare esce di strada e si ribalta. In totale erano 7 le persone a bordo, tutte ferite, solo 4 in maniera grave ma fortunatamente nessuno di essi è in pericolo di vita.

In maniera tempestiva sono giunti sul luogo dell’incidente le forze dell’ordine della Val di Fassa per capire se si sia trattato di un incidente autonomo dovuto a un malore del conducente oppure per altre cause da stabilire e verificare.

Anche i soccorsi sono intervenuti sul posto, tra 5 ambulanze, vigili del fuoco, soccorso alpino, 4 elicotteri e persino anche l’autogru dei pompieri di Campitello.

I feriti

Nonostante si sia trattato di un grave incidente stradale fortunatamente nessuno dei 7 feriti, a bordo dello Ski Team Fassa finito fuori strada, è in pericolo di vita. Tra di loro, però, 4 persone sono ricoverate in gravi condizioni, tutti originari di San Giovanni di Fassa.

Tra questi due uomini del 1956, uno del 1955 e il bambino di 11 anni il quale è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Secondo una prima ricostruzione i passeggeri del pullmino, della Val di Fassa, erano diretti verso la parte finale del percorso della Val di Fassa Running.

Le 7 persone a bordo, infatti, sono impegnati come volontari all’evento agonistico. I soccorritori hanno dichiarato che tutti erano coscienti quando sono stati estratti dalle lamiere del furgone finito sulla scarpata lungo la strada statale 242 che collega Canazei in direzione Passo Sella in provincia di Trento. .

Al momento la polizia della Val di Fassa sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina dopo le 8.30. Da chiarire se si sia trattato di un malore del conducente, quindi un sinistro autonomo, oppure causato da altro.