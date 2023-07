Canada, mostruoso tornado: danni estremi

Un poderoso tornado di 1-2 km di lunghezza ha colpito le città di Didsbury, Olds e Carstairs, in Canada, causando danni significativi a circa una decina di case e ferendo alcune persone. L’evento meteorologico ha causato preoccupazione e allerta nelle aree colpite, con gli abitanti delle tre città che si sono trovati di fronte a una situazione di emergenza.

I soccorsi e le squadre di emergenza sono stati rapidamente mobilitati per gestire la situazione e fornire aiuto alle persone ferite e colpite dal tornado. Al momento della notizia, i dettagli sull’estensione completa dei danni e il numero esatto di feriti non sono stati ancora resi noti.

Le autorità locali e le agenzie di protezione civile sono impegnate nell’effettuare una valutazione completa dei danni causati dal tornado e stanno collaborando per fornire assistenza e supporto alle comunità colpite.

Tornado intensissimo: Canada sotto assedio

Nello scorso fine settimana, un grande tornado ha colpito la contea di Mountain View, a nord di Calgary, in Alberta, Canada, causando danni significativi alle città di Didsbury, Olds e Carstairs. Il tornado, largo da uno a due chilometri, è rimasto a terra per almeno 30 minuti prima di dissiparsi. Le immagini impressionanti mostrano una grande formazione a cuneo che ha sollevato detriti e terra lungo il suo percorso.

Nel disastro, una decina di case sono state danneggiate, e almeno cinque di esse sono state completamente distrutte. Fortunatamente, non si sono segnalate vittime, ma alcune persone sono rimaste ferite in modo lieve. Purtroppo, alcuni capi di bestiame sono stati persi, con la morte di 25 mucche e 20 polli, e un cavallo ha dovuto essere soppresso a causa dei danni subiti.

Canada, si muovono le squadre di emergenza

I soccorritori e le squadre di emergenza hanno lavorato diligentemente per assistere le persone colpite. Cinque delle case completamente distrutte appartengono a residenti di Carstairs, dove i Vigili del Fuoco hanno dovuto liberare una donna dal suo seminterrato seppellito dai detriti. Nonostante la devastazione, le autorità hanno espresso un certo senso di sollievo per il fatto che le perdite umane non siano state riportate come maggiori.

La grandine di grandi dimensioni, che ha accompagnato il tornado, ha ulteriormente danneggiato molte auto nella zona.

La posizione del Governo del Canada

Il Primo Ministro Justin Trudeau ha condiviso il suo tweet esprimendo preoccupazione per le persone che potrebbero essere state ferite o hanno subito danni alle proprietà.

Molte famiglie sono state coinvolte e colpite dagli effetti disastrosi del tornado, che ha causato danni ingenti e una profonda impressione emotiva nella comunità colpita. Gli sforzi di soccorso e ripristino delle infrastrutture danneggiate sono stati messi in atto, e le autorità continuano a monitorare la situazione per fornire ulteriore assistenza e supporto alle persone colpite.

Le aree dell’Alberta in Canada, soggette ad attività estreme?

La regione di Didsbury, Olds e Carstairs, situata nella contea di Mountain View, Alberta, Canada, è soggetta a una certa attività tornadica durante i mesi estivi. Essendo una zona situata dalle pianure del centro degli Stati Uniti attraverso le province canadesi dell’Alberta, Saskatchewan e Manitoba, è più propensa a sviluppare tornado rispetto ad altre regioni del paese.

Canada e tornado

Il Canada è soggetto a fenomeni tornadici a causa della sua vasta estensione territoriale e della posizione geografica. Diversi fattori contribuiscono alla formazione di tornado nel paese.

Innanzitutto, la dimensione notevole del Canada porta alla presenza di diverse masse d’aria. L’aria calda e umida proveniente dal Golfo del Messico incontra l’aria fredda proveniente dalle regioni settentrionali, generando instabilità atmosferica e favorendo lo sviluppo di temporali e, talvolta, di tornado.

Inoltre, le collisioni tra fronti freddi e caldi sono comuni nelle regioni meridionali del Canada, specialmente durante la stagione primaverile e estiva, e possono essere un fattore scatenante per i tornado.

La presenza di grandi laghi, come il Lago Superiore e il Lago Michigan, apporta ulteriore umidità e calore all’aria circostante, aumentando le probabilità di sviluppo di temporali e tornado nelle zone limitrofe.

Gli aspetti orografici e territoriali

La conformazione del terreno e delle catene montuose può influenzare la formazione e l’intensità dei tornado. In alcune regioni, la presenza di montagne o colline favorisce la rotazione degli stormi, contribuendo alla nascita di tornado.

Le correnti a getto ad alta quota generano forti venti verticali e ciclonici che contribuiscono alla rotazione dell’aria a livelli inferiori, favorendo la formazione di temporali severi e tornado.

Le aree più colpite dai tornado in Canada sono generalmente le praterie delle province delle pianure centrali, come Alberta, Saskatchewan e Manitoba, oltre ad alcune parti delle province dell’Ontario e del Québec.

Anche se la frequenza dei tornado in Canada è inferiore rispetto a Tornado Alley negli Stati Uniti, questi eventi possono comunque causare danni significativi. Richiedono, infatti, un’attenta vigilanza e preparazione da parte delle autorità e delle comunità locali.

Il clima

Il clima del Canada è estremamente diversificato grazie alle sue vaste dimensioni e alla varietà di caratteristiche geografiche. Questo vasto paese ospita diverse regioni climatiche distintive, ognuna con le sue peculiarità. Le principali regioni climatiche del Canada includono molteplici tipi di clima come quello:

Polare: questo clima si trova nelle regioni settentrionali del Canada, come il territorio di Nunavut. Qui, le temperature sono generalmente molto basse durante tutto l’anno, con inverni rigidi e lunghi. Le estati sono brevi e fresche, caratterizzate da temperature moderate.

Subartico: tipico delle regioni centrali e settentrionali del Canada, come l’Alberta e il Saskatchewan. Questo clima, presenta inverni estremamente freddi. Le temperature spesso inferiori a zero. Le estati sono relativamente più calde rispetto al clima polare, ma possono essere comunque brevi.

Continentale umido: è comune nelle province centrali come Ontario, Québec e Manitoba. Qui, le estati sono calde e umide, mentre gli inverni sono freddi. Le variazioni di temperatura tra le stagioni sono significative.

Oceanico: si ritrova, prevalentemente, lungo le aree delle coste della Columbia Britannica e della parte meridionale delle province atlantiche. Gli inverni sono miti e umidi, mentre le estati sono fresche. Le precipitazioni sono frequenti durante tutto l’anno.

Mediterraneo: limitato alle regioni della Columbia Britannica, questo clima è influenzato dalle correnti oceaniche. Gli inverni sono miti e umidi, mentre le estati sono asciutte e calde.