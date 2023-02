Canada, abbattuto oggetto aereo non identificato

In Canada è stato individuato un oggetto ignoto e non è chiaro se sia collegato al pallone spia abbattuto di recente.

Potrebbe anche essere collegato a un altro oggetto non identificato che è stato abbattuto venerdì scorso nei cieli dell’Alaska, le indagini sono in corso per chiarire di cosa si tratti ma soprattutto come mai si stanno verificando questi eventi a distanza ravvicinata.

Oggetto abbattuto in Canada

Dopo il pallone spia che ha scosso i fragili rapporti fra due superpotenze mondiali come Cina e Usa, ora c’è stato l’abbattimento di un nuovo oggetto non identificato, stavolta in Canada.

Subito è stato abbattuto, forse anche prendendo esempio proprio dagli ultimi fatti. Non è chiaro di cosa si tratti ma una cosa è certa, probabilmente gli Stati Uniti si sentono minacciati nei loro punti più sensibile e non è così raro che Biden decida di abbattere altri oggetti simili, senza esitare come la prima volta.

A dare notizia dell’avvistamento di oggi è stato il premier canadese Justin Trudeau e l’abbattimento è avvenuto per opera dell’aviazione statunitense e canadese, in un’operazione coordinata avvenuta in tarda serata, ora italiana.

La zona dove è stato identificato l’oggetto è il territorio dello Yukon, in cui si è proceduto solo quando questo sorvolava un posto in cui pur abbattendolo non avrebbe arrecato danni ai civili.

Ora sono in corso le operazioni di recupero per analizzare il relitto.

In un tweet Trudeau ha ringraziato il comando di difesa aerospaziale nordamericano, che poco prima aveva annunciato di stare monitorando un oggetto che si muoveva ad alta quota, di natura ignota.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

Potrebbe essere collegato al pallone spia cinese avvistato in Montana o anche a quello abbattuto pochi giorni fa in Alaska.

Le informazioni trapelate dal Norad

Il Norad non ha fornito molte informazioni su questo oggetto ma il portavoce, il maggiore Oliver Gallant, ha dichiarato che gli aerei militari canadesi e americani si sono subito mobilitati per mettere in sicurezza lo spazio aereo, così come verranno fatte tutte le volte che qualcosa di simile a ciò che si è verificato in questi giorni, minaccerà la sicurezza degli Stati Uniti.

Per ora si tratta del terzo oggetto che sorvola lo spazio aereo nordamericano in sole due settimane e molti ipotizzano che questi strani avvistamenti servano a carpire informazioni sensibili, nonostante la Cina abbia minimizzato dicendo che doveva effettuare solo rilevazioni meteorologiche.

Non è chiara invece la fabbricazione degli altri due oggetti, si attendono aggiornamenti in merito.