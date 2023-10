Camion a fuoco e tamponamento tra tir, caos sull’autostrada A10

Mattinata di disagi sull’autostrada A10, all’altezza di Albisola (Savona), dove un camion frigo è andato in fiamme. Sul posto vigili del fuoco e personale di Autostrade per l’Italia.

Le fiamme hanno raggiunto i quartieri di Villapiana e Lavagnola e agli abitanti è stato chiesto di tenere aperte le finestre.

Disagi e code sull’A10

Mattinata di gravi disagi sull’autostrada A10. Un camion frigo è andato in fiamme su un viadotto nei pressi di Albisola (Savona). A Imperia Ovest si è poi verificato un tamponamento tra tre autoarticolati. Non si sono registrati feriti, ma si sono creati chilometri di coda.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e i Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno raggiunto i quartieri di Villapiana e Lavagnola. Due dei tir coinvolti sono riusciti a raggiungere una piazzola di sosta, mentre il terzo dovrà essere spostato. In direzione di Ventimiglia si è registrata una lunga coda tra Genova Pra’ e il bivio con l’A26 in direzione Genova.