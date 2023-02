Camilla positiva al Covid

By

Buckingham Palace ha reso noto che la regina consorte, Camilla, ha contratto il Covid da alcuni giorni.

Dopo delle fonti di corte che avevano parlato in un malanno stagionale, ora è arrivata la conferma in un comunicato ufficiale che parla di sintomi simili a quelli di un raffreddore. Per tale motivo Camilla ha dovuto annullare gli impegni pubblici della settimana.

La regina consorte Camilla ha il Covid

Camilla Parker Bowles è risultata positiva al Covid, nonostante alcune voci la volessero solo raffreddata a causa della stagione fredda. Fonti ufficiali hanno invece confermato che già da alcuni giorni ha contratto il virus e questo l’ha portata ad annullare gli impegni settimanali in attesa del prossimo tampone fra qualche giorno.

Gli impegni di domani prevedevano una visita alla Elmhurst Ballet School di Edgbaston, in Birmingham in occasione delle celebrazioni per il centenario della scuola, e in seguito ad una biblioteca a Telford. Camilla aveva già contratto il Covid all’inizio dello scorso anno e questa è la sua seconda volta.

Le stesse fonti che hanno dato la notizia, hanno riferito che Camilla sta accusando sintomi che potrebbero far pensare a un raffreddore, ha quindi dei lievi malesseri accentuati anche dall’età ma comunque nulla di più.

Oggi è iniziato il suo isolamento.

Il secondo contagio

Come dicevamo, la 75enne regina consorte britannica non è nuova al Covid, lo ha già avuto a inizio dell’anno scorso, prima che il marito Carlo prendesse il posto dell’amata Regina Elisabetta sul trono che gli spetta.

Anche in quell’occasione dovette ovviamente annullare tutti gli impegni pubblici per diversi giorni. Ora ci si aspetta che comunque avendolo già contratto, il suo corpo risponda meglio al virus, anche perché proprio come Carlo ha eseguito tutti i vaccini del caso.

Per sicurezza, domani Re Carlo III si sottoporrà ai test per verificare se anche lui è stato contagiato, così come farà lo staff che ogni giorno è a stretto contatto con i sovrani.