Camilla Parker suocera tremenda, ‘cacciata’ da Palazzo Reale: cos’è accaduto

La moglie del Re Carlo è sempre stata una donna riservata, almeno all’apparenza. Spalla fedele del compagno da ormai tantissimi anni, ha lavorato in realtà dietro le quinte agendo nell’ombra e tirando le fila, come una burattinaio, dell’attuale sovrano di Inghilterra che oggi si ritrova ad essere il monarca del Regno Unito.

Camilla Parker non è la benvoluta dalla maggior parte dei sudditi. Anche dopo la morte della Regina Elisabetta, tutti avrebbero sperato in un cambio dinastico, magari con il principe William alla guida della Nazione.

Purtroppo però, ci sono delle regole che devono essere rispettate e pertanto Carlo, a 73 anni, è diventato Re d’Inghilterra. Camilla non è certamente una donna dal caratterino semplice. Fonti vicine alla famiglia dei Windsor parlano di una donna molto esigente, severa e che sa farsi rispettare.

A proposito del suo carattere peperino, sapete che cosa ha fatto? Ha litigato con la famosa nuora e l’ha cacciata dal palazzo reale. Scopriamo insieme che cosa è successo a corte.

Cacciata fuori dal palazzo: nuora e suocera ai ferri corti

È successo un episodio, raccontato da un insider, che dà inizio ad una faida familiare senza precedenti: suocera e nuora hanno litigato e quest’ultima è stata cacciata anche dal palazzo reale. Colei che ha subito questa grave umiliazione è Meghan Markle.

A differenza di Kate con cui Camilla va particolarmente d’accordo, la moglie del principe Harry non è invece ben vista dalla nuova Regina Consorte. Le due non sono mai andate d’accordo e pur se si sono viste solo in poche occasioni, la freddezza tra di loro è evidente.

Ma cosa è accaduto però di così grave da far sì che Camilla decidesse di cacciare dal palazzo reale la duchessa del Sussex? Ve lo raccontiamo. Secondo quanto riportato sulla rivista tedesca Freizeit Vergngen, tutto ha avuto inizio quando nella primavera 2022, in occasione del giubileo di platino dell’ormai compianta Regina Elisabetta, Meghan Markle si è presentata con il marito per una breve visita in Inghilterra.

Proprio durante quella visita di cortesia, la Parker si sarebbe scagliata contro di lei per una ragione ben precisa. La moglie del Re Carlo è convinta infatti che Meghan Markle sia in contatto con Simon Dorante-Day. Chi è quest’uomo? Si dice che sia il figlio segreto di Carlo e Camilla o meglio lui si è proclamato tale.

Nato in Inghilterra ma da tempo cittadino australiano, Simon dice di avere tanti fascicoli e documenti top secret a sua disposizione che confermerebbero il fatto che sia davvero erede dei due attuali sovrani d’Inghilterra.

Simon e Meghan sarebbero in contatto da mesi e la duchessa di Sussex avrebbe fatto un torto incredibile alla suocera: si starebbe organizzando con il figlio segreto della coppia reale per creare una docu-serie che sveli tutta la verità su Simon e sulla sua appartenenza mai riconosciuta alla Royal Family.

Uno sgarbo, questo, che Camilla non ha intenzione di perdonare a Meghan. Si dice che la nuova Queen Consort, dopo esser venuta a conoscenza di questa storia, durante la visita ufficiale dei duchi del Sussex in Inghilterra, la scorsa primavera, presa dalla rabbia avrebbe urlato contro la moglie di Harry e l’avrebbe cacciata dal palazzo reale.