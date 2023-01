Camilla Parker stravolge il protocollo reale: la regina sarebbe molto delusa

Camilla Parker stravolge tutto: addio al protocollo reale. La violazione dello stesso avrebbe fatto infuriare la regina Elisabetta se fosse stata in vita.

La mamma del Re Carlo sarebbe stata molto delusa di vedere Camilla Parker prendere questa decisione. Ecco cosa ha combinato la nuova Regina consorte.

Camilla Parker, la Regina consorte più chiacchierata del mondo

Non solo Re Carlo ma anche Camilla Parker, Regina consorte, sta facendo parlare di sé. Da quando è diventata sovrana di Inghilterra per diritto matrimoniale, è la donna più chiacchierata al mondo.

Non passa un solo giorno senza che i principali tabloid inglesi, seguiti da quelli di tutto il mondo, non parlino di lei e di cosa combina a corte. Non gode di grande popolarità la ex signora Parker che negli anni ha subito critiche e accuse di ogni genere.

Eppure, colei che non è stata mai ben voluta dai sudditi inglesi né accettata totalmente a corte, si ritrova oggi a ricoprire uno dei ruoli più importanti per un reale: quello di sovrana. Lei e la regina Elisabetta avevano un rapporto molto conflittuale, secondo alcune fonti di palazzo Reale.

E proprio la compianta monarca sarebbe rimasta delusa se fosse ancora in vita dal comportamento assunto da Camilla. Sapete che cosa ha combinato la Regina consorte? Ha preso questa decisione davvero inaspettata.

La decisione della Regina stupisce tutti

Oltre che Re Carlo, anche Camilla ha deciso di apportare delle modifiche importanti a corte. Sapete che cosa ha deciso di fare la moglie del nuovo sovrano d’Inghilterra? Di “abolire” il ruolo di dame da compagnia.

La regina Elisabetta, fino a prima di esalare il suo ultimo respiro, ha avuto sempre al suo fianco diverse dame, le cosiddette Lady in waiting, che per anni sono state sue consigliere e compagne di corte.

Non ha mai voluto rinunciare alle sue dame di compagnia, la mamma di Re Carlo, che su Lady Susan Hussey, Mary Morrison e Dame Annabel Whitehead ha sempre potuto contare anche nei momenti più difficili del suo matrimonio e del suo regno.

Camilla Parker avrebbe deciso però di apportare una piccola rivoluzione a palazzo reale eliminando il ruolo di Lady in waiting e introducendo quello invece di “Compagne della regina”: questo sarà il titolo con cui ci si riferirà alle poche persone che faranno parte del seguito privato della nuova Regina consorte.

A differenza di Elisabetta, Camilla ritiene di non aver bisogno di dame da compagnia ma solo di amiche che possano essere al suo fianco nei momenti anche difficili, non soltanto in quelli belli, della sua “carriera” da sovrana.

Il The Mirror ha dichiarato che le compagne della regina saranno coloro che si occuperanno non solo di tenere compagnia alla monarca ma anche di assolvere alcune funzioni burocratiche in sua vece, di organizzare l’agenda reale e di programmare le visite ufficiali con il consorte.

Avranno diritto poi, a differenza di quanto succedeva con le dame di compagnia della Regina Elisabetta, anche a un piccolo stipendio, una sorta di rimborso spese per la loro presenza a palazzo reale.

Cambia tutto a corte: il The Mirror spiffera ogni cosa

Il tabloid inglese ha ufficializzato anche i nomi delle nuove compagne della regina: Sarah Troughton, Jane von Westenholz, Fiona Mary Merritt, Lady Carlyn Chisholm, Katharine Brooke e Dame Sarah Keswick.

Sei in tutto l’entourage di donne che Camilla ha scelto di volere al suo fianco, persone dell’alta aristocrazia che è già in passato hanno ricoperto incarichi ufficiali a corte e che oggi si ritroveranno a far parte del club della regina.

Tra poche ore, più precisamente il 29 novembre, a Buckingham Palace si terrà un evento in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il Violence against Women and Girls, una causa a cui tiene particolarmente Camilla, quella della lotta contro la violenza sul genere femminile. Ebbene, proprio in questa occasione, le sei nuove compagne della regina faranno il loro debutto a corte.